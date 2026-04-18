José Mourinho evita di confermare il suo futuro al Benfica e con una battuta in conferenza alimenta le voci sul possibile addio

Daniele Cirafici 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:34)

Durante la conferenza stampa alla vigilia del prossimo impegno del Benfica, uno dei momenti più discussi non ha riguardato il campo ma il futuro di José Mourinho. Al tecnico portoghese è stata posta una domanda molto chiara sulla possibilità di restare sulla panchina del club anche nella prossima stagione.

Il giornalista gli ha chiesto se potesse garantire la sua permanenza, ma Mourinho ha scelto di rispondere con il suo stile abituale, mescolando ironia e intelligenza comunicativa. A quel punto ha replicato: “Lei può garantire che resterà a RTP?”. Una frase che ha immediatamente strappato sorrisi in sala stampa e che, allo stesso tempo, ha evitato una risposta netta su un tema che continua a far discutere.

Nessuna certezza e un messaggio molto chiaro — Dopo la battuta iniziale, Mourinho ha affrontato la questione con maggiore serietà, lasciando però aperti tutti gli scenari. Il tecnico ha spiegato che nel calcio non esistono certezze assolute e che il futuro dipende sempre da diversi fattori, non soltanto dalla volontà personale. Proprio per questo ha aggiunto: “Ovviamente non posso garantire che resterò al Benfica”.

Una dichiarazione che conferma come il tema resti aperto e che le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quale sarà il futuro del tecnico portoghese sulla panchina del club.

Il futuro di Mourinho passa anche dal progetto — Al di là del contratto e delle semplici dichiarazioni, Mourinho ha sempre dimostrato di dare grande importanza alla solidità del progetto tecnico e alla sintonia con la società. Restare o partire, per lui, non è mai soltanto una questione formale ma una scelta legata agli obiettivi, alla competitività della squadra e alla possibilità concreta di costruire qualcosa di importante nel tempo.

Il tecnico portoghese ha spesso ribadito, nel corso della sua carriera, di voler lavorare solo in contesti dove esistono ambizione, chiarezza e una visione condivisa tra allenatore e dirigenza. Proprio per questo motivo, ogni valutazione sul futuro passa inevitabilmente anche dalla fiducia reciproca e dalla volontà del club di continuare su una determinata strada. Le sue parole vengono interpretate come un segnale preciso: prima di parlare di futuro serve chiarezza sul percorso da costruire. E quando Mourinho sceglie di non chiudere una porta, significa quasi sempre che qualcosa è ancora in movimento e che le prossime settimane potrebbero diventare decisive per capire quale sarà davvero il suo destino al Benfica.