Il Bayern Monaco vede il titolo sempre più vicino: ai bavaresi basta un punto che può arrivare nella partita di domani

Daniele Cirafici 18 aprile - 19:41

La corsa alla Bundesliga potrebbe chiudersi molto prima del previsto. La sconfitta del Borussia Dortmund contro l’Hoffenheim ha infatti cambiato in modo pesante gli equilibri della classifica, avvicinando il Bayern Monaco alla conquista matematica del campionato.

Per i gialloneri si tratta di un passo falso pesantissimo, arrivato in un momento decisivo della stagione. Il Borussia aveva bisogno di continuità per restare agganciato alla vetta, ma questo nuovo stop rischia di consegnare definitivamente il titolo ai rivali storici di Monaco.

Al Bayern basta un ultimo sforzo — Adesso la situazione è molto chiara: il Bayern ha il primo vero match point per chiudere il discorso campionato. Alla squadra bavarese basterà infatti conquistare almeno un punto nella prossima sfida per rendere irraggiungibile il proprio vantaggio e festeggiare il titolo con anticipo.

Un risultato che confermerebbe la superiorità mostrata durante gran parte della stagione e darebbe ulteriore valore al lavoro costruito negli ultimi mesi. Il Bayern ha saputo mantenere continuità nei momenti chiave e ora vede il traguardo sempre più vicino.

Il Borussia paga caro gli ultimi passi falsi — Il ko contro l’Hoffenheim pesa ancora di più perché arriva in una fase del campionato in cui ogni errore può diventare decisivo. A poche giornate dalla fine, infatti, lasciare punti per strada significa ridurre drasticamente le possibilità di restare in corsa, soprattutto quando davanti c’è una squadra abituata a gestire questo tipo di pressione. Per il Borussia Dortmund questa sconfitta rappresenta anche un duro colpo dal punto di vista mentale. La squadra aveva bisogno di una vittoria per continuare a credere nella rimonta e mantenere viva la pressione sul Bayern, ma questo nuovo stop rischia invece di spegnere definitivamente le speranze di riaprire la corsa al titolo.

Il Bayern, al contrario, si ritrova ora nella posizione ideale per chiudere il discorso Bundesliga. I bavaresi hanno costruito il proprio vantaggio con continuità durante tutta la stagione e adesso possono raccogliere il risultato finale davanti ai propri tifosi, trasformando questo margine in un nuovo titolo nazionale. Per il Dortmund resta soprattutto l’amarezza di aver perso terreno proprio nel momento più delicato della stagione.