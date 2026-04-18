Il difensore, nel post-partita contro il Parma, ha invitato la squadra a non fermarsi e rilancia la corsa verso un finale di campionato più prestigioso

Daniele Cirafici 18 aprile - 19:11

In casa Udinese cresce la voglia di chiudere la stagione nel miglior modo possibile e a confermarlo è stato Oumar Solet, che ha parlato con grande chiarezza degli obiettivi della squadra friulana in questo finale di campionato.

Il difensore ha spiegato, ai microfoni di DAZN, dopo la sconfitta contro il Parma, come il gruppo non voglia accontentarsi e punti a migliorare ulteriormente la propria posizione in classifica. A questo proposito ha dichiarato: “Vogliamo chiudere nella prima metà della classifica, possiamo farcela”.

Parole che raccontano bene la mentalità di una squadra che, dopo una stagione fatta di alti e bassi, vuole provare a dare continuità ai risultati e a costruire un finale più ambizioso.

L’obiettivo dei 50 punti come segnale di crescita — Solet ha poi sottolineato come raggiungere quota 50 punti rappresenterebbe un traguardo importante per l’Udinese, non soltanto dal punto di vista numerico ma anche come segnale di maturità del gruppo. Secondo il difensore, arrivare a quella soglia significherebbe dimostrare di aver costruito qualcosa di solido durante la stagione, mantenendo equilibrio e continuità anche nei momenti più difficili. Il giocatore ha infatti ribadito: “Sarebbe importante arrivare a 50 punti, sarebbe un bel segnale per tutti”.

Una dichiarazione che conferma la volontà della squadra di non abbassare la concentrazione proprio adesso che il campionato entra nella fase decisiva.

La fiducia del gruppo per il finale di stagione — Oltre agli obiettivi di classifica, dalle parole di Solet emerge anche la fiducia di uno spogliatoio che sente di poter competere fino alla fine per migliorare la propria posizione. Il difensore ha trasmesso la sensazione di un gruppo consapevole delle proprie qualità e determinato a sfruttare al massimo questo finale di stagione. L’Udinese vuole chiudere il campionato con continuità, evitando cali di tensione e cercando di sfruttare ogni partita come un’occasione per crescere ancora. Il difensore ha lasciato intendere che il gruppo crede davvero in questo traguardo e che la mentalità sarà fondamentale nelle ultime giornate, soprattutto contro avversari che si giocano obiettivi importanti.

In un campionato spesso equilibrato come la Serie A, anche pochi punti possono fare una grande differenza e cambiare completamente la percezione di una stagione. Per questo motivo il messaggio di Solet è chiaro: l’Udinese non vuole fermarsi adesso, ma intende continuare a spingere fino all’ultima giornata per chiudere nel miglior modo possibile.