Venerdì il Ministero dell'Interno francese ha vietato ai tifosi dell'Olympique Lione di recarsi allo stadio per la partita di campionato contro il Paris Saint-Germain, in programma domenica al Parc des Princes, a causa del loro comportamento violento.
LIGUE 1
Lione, divieto di trasferta per i tifosi: l’OL senza sostenitori contro il PSG
La tifoseria lionese è stata spesso al centro di polemiche per episodi di violenza e tensioni con la società come quando, dopo una pesante sconfitta contro il PSG, il capo dei Bad Gones ha tenuto un duro discorso alla squadra schierata sotto la curva utilizzando gli altoparlanti dello stadio per farsi sentire da tutto l'impianto.
Lione, il comunicato ufficiale del ministro dell'interno francese—
Ecco l'ordinanza del Ministero dell'Interno francese, che vieta la trasferta ai tifosi dell'Olympique Lione per la sfida di domani contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, atto formale volto a garantire l'ordine pubblico: "Le partite in trasferta dell'Olympique Lyonnais sono molto spesso fonte di disordini pubblici sia per scontri tra tifosi che per violenze contro le forze dell'ordine o per il lancio di petardi, fumogeni o ordigni artigianali"
Continua evidenziando i precedenti tra i tifosi parigini e quelli di Lione, sempre terminati con disastri di ordine pubblico: "I rapporti tra i tifosi del PSG e dell'OL sono stati caratterizzati da animosità per molti anni, il che ha portato a numerosi arresti per gravi scontri che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine "
Il testo evidenzia infine una dozzina di episodi avvenuti durante le trasferte dei tifosi dell'OL nell'ultimo anno, il più recente dei quali risale al 12 marzo, con uno scontro con i sostenitori del Celta Vigo durante una partita di Europa League.
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Nonostante il divieto, la polizia verrà comunque dispiegata per prevenire atti di terrorismo, che il Ministero dell'Interno considera significativamente aggravata dai rischi di importare il conflitto israelo-palestinese e quello tra Iran e USA, tra le altre ragioni.
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