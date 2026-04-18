La tifoseria lionese è stata spesso al centro di polemiche per episodi di violenza e tensioni con la società come quando, dopo una pesante sconfitta contro il PSG, il capo dei Bad Gones ha tenuto un duro discorso alla squadra schierata sotto la curva utilizzando gli altoparlanti dello stadio per farsi sentire da tutto l'impianto.

Ecco l'ordinanza del Ministero dell'Interno francese, che vieta la trasferta ai tifosi dell'Olympique Lione per la sfida di domani contro il Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, atto formale volto a garantire l'ordine pubblico: "Le partite in trasferta dell' Olympique Lyonnais sono molto spesso fonte di disordini pubblici sia per scontri tra tifosi che per violenze contro le forze dell'ordine o per il lancio di petardi, fumogeni o ordigni artigianali"

Continua evidenziando i precedenti tra i tifosi parigini e quelli di Lione, sempre terminati con disastri di ordine pubblico: "I rapporti tra i tifosi del PSG e dell'OL sono stati caratterizzati da animosità per molti anni, il che ha portato a numerosi arresti per gravi scontri che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine "