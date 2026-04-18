La Ligue 1 è ancora aperta. Così tuona il Lens, che si impone sul Tolosa con una vittoria all'ultimo minuto. I "sangue e oro" lanciano un avviso al Paris Saint Germain, lotteranno fino all'ultima giornata.

Francesco Di Chio 18 aprile - 11:57

La Ligue 1 è ancora aperta. Nella prima partita della 30esima giornata di campionato, in attesa del PSG, il Lens è riuscito a battere - non senza difficoltà - il Tolosa per 3-2. Le due squadre si riaffronteranno mercoledì per la semifinale di Coppa di Francia. La squadra di Thauvin resta in corsa per il titolo, e si porta momentaneamente a -1 dai parigini (che hanno due partite in meno).

Vittora all'ultimo minuto, che rimonta! — L'anticipo di Ligue 1 ha regalato una vittoria mozzafiato al Lens. Les Sang et Or si aspettavano un match più sereno, affrontando un Tolosa che non ha più niente da chiedere al campionato. Inoltre gli ospiti si sono presentati al Bollaert con l'intenzione di mettere minuti nelle gambe proprio in vista del secondo match tra le due squadre, questa volta in Coppa di Francia. Ma si sa, spesso le aspettative differiscono dalla realtà. Al 6° minuto, un tiro apparentemente innocuo di Casseres, piega le mani a Risser e porta il Tolosa in vantaggio. Dopo soli 7 minuti, dopo una serie di rimpalli in area pescano Koumbassa che, totalmente libero, mette in rete il 2-0 per gli ospiti. Bollaert ammutolito. Al 17° però, Gboho commette una sciocchezza e si fa espellere, lasciando il Tolosa in 10.

Nel secondo tempo però, i padroni di casa scendono in campo con un altro spirito. Al 61° Abdulhamid insacca di testa un cross che arriva dalla sinistra. Dopo nemmeno 5 minuti, Thomasson si fa trovare pronto e mette in rete su una respinta non convinta di Restes. 2-2. Il Lens continua l'assedio forsennato alla porta degli ospiti, registrando solo nel secondo tempo 27 tiri verso la porta avversaria. Al 92°, finalmente, l'impresa si compie. Calcio d'angolo e palla che arriva in area, dove pronto si fa trovare Ganiou che mette in rete e chiude definitivamente il discorso.

Clicca sull'immagine qui sotto per scoprire tutto il palinsesto live di Bet365

Festa Lens, pressione sul PSG — Il Bollaert è esploso di felicità. Non vincere contro il Tolosa avrebbe voluto dire abbandonare definitivamente ogni speranza di titolo. Invece la squadra allenata da Pierre Sage ci ha creduto fino all'ultimo. Adesso i "sangue e oro" sono a -1 dal PSG di Luis Enrique. Il distacco è solo virtuale però, poichè il PSG ha ancora da affrontare il Lione in questa giornata di campionato, e ospiterà il Nantes mercoledì per il recupero della 26esima giornata. Ma sognare non costa nulla, e a Lens - cittadina di soli 32mila abitanti - ultimamente si sogna tanto.