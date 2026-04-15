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LE DICHIARAZIONI

Il PSG dei ragazzini, Marquinhos ironizza: “Qui mi sento vecchio”

Marquinhos con la maglia del PSG
Ha 31 anni ma l'esperienza di un 40enne: Marquinhos è il capitano di un PSG giovanissimo. Luis Enrique sta facendo un lavoro eccellente amalgamando l'esperienza di elementi come il brasiliano con la freschezza dei giovani talenti del PSG.
Francesco Di Chio
Francesco Di Chio

Il PSG ritorna in semifinale di Champions League, un anno dopo. Con il doppio 2-0 ai danni del Liverpool, i francesi approdano per la seconda volta consecutiva nelle quattro migliori squadre d'Europa, e lo fanno nonostante un'età media tra le piu basse della competizione. Con l'aiuto di gente esperta come Marquinhos però, che in questo contesto si sente "un vecchio".

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LIVERPOOL, INGHILTERRA - 14 APRILE: Marquinhos del Paris Saint-Germain festeggia dopo la vittoria della squadra nella partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League 2025/26 tra Liverpool FC e Paris Saint-Germain FC ad Anfield il 14 aprile 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Da 10 anni al centro della difesa

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Marquinhos è sempre li, centrale nella difesa di uno dei club più forti al mondo. Questo nonostante attorno a lui cambino allenatori e calciatori, dal suo approdo dalla Roma il brasiliano si è preso il posto da titolare e non lo ha mai lasciato. Anche nella sfida di ritorno contro il Liverpool, Marquinhos ha dimostrato perchè è il capitano del PSG. Al minuto 30 infatti, il centrale ha salvato una respinta di Safonov sulla quale si stava avventando Van Djik pronto a spingere la palla in rete. Grazie al brasiliano è stato evitato l'1-0 dei Reds che, chissà, avrebbe potuto cambiare le sorti del match e della Champions League.

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Marquinhos il vecchietto

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Nonostante abbia solo 31 anni, Marquinhos sembra un giocatore super navigato in confronto ai suoi compagni di squadra. Il Paris Saint Germain infatti ha un'età media di 24,1 anni, un dato bassissimo in confronto alla forza della squadra. Media che sale leggermente se consideriamo l'11 titolare scelto da Luis Enrique nella gara contro il Liverpool, ma che comunque resta basso rispetto a molti degli avversari (24,7).

Intervistato da CBS Sports Golazo, il brasiliano ha parlato sia della sfida appena terminata, che degli obiettivi dei parigini per questa stagione. "Sapevamo cosa avremmo dovuto fare ad Anfield. I momenti, le difficoltà che avremmo incontrato in questa partita, penso che questo ti dia molta esperienza e penso che la squadra abbia grande motivazione per fare ancora di più quest'anno". Il calciatore ha anche scherzato sull'essere il calciatore più anziano in campo. "Mi sento un vecchio", ha detto ridendo con l'intervistatore. Ma per fortuna del PSG, il brasiliano non è davvero così vecchio, e il club potrà godere ancora delle qualità del difensore.

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