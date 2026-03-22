Il Paris Saint-Germain è primo in classifica. Dopo 26 giornate di campionato, i ragazzi di Luis Enrique hanno messo assieme 60 punti e guidano la Ligue 1 a +1 sul Lens che ha una partita in più. Il successo di ieri sera è stata un'altra dimostrazione di forza e autorevolezza della formazione parigina uscita nettamente vincitrice dalla gara disputata contro il Nizza. Il 4-0 conferma la leadership di Kvara e compagni che vantano uno spogliatoio coeso e di qualità, in cui tutti si sentono protagonisti.
Ligue 1
PSG, Luis Enrique lascia decidere ai suoi ragazzi: “Rigorista? Dipende dalla gara, ne ho tanti forti”
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Sorpresa PSG: Nuno Mendes rigorista?
Il PSG ha tantissimi giocatori di qualità in grado di cambiare le sorti di una partita con una sola giocata. Difatti, il rigore di ieri, ne è stata la dimostrazione. Secondo i giocatori del Nizza, si è trattato di un rigore leggero e non sono mancate polemiche. Al minuto numero 42 è Nuno Mendes a sorpresa a presentarsi dal dischetto. Data la loro compattezza e superiorità tecnica rispetto a larghissima parte degli avversari affrontati abitualmente, si concedono il lusso di ruotare il rigorista.
Difatti, proprio Luis Enrique ha tenuto a precisare che non esista una gerarchia propriamente definita. Sono diversi i calciatori forti a sua disposizione che possono assumersi la responsabilità di calciare i rigori. Nonostante, dunque, ci fossero in campo Kvaratskhelia, Vitinha, Lee Kang-In; è stato il terzino a marcare l'1-0 per i suoi.
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Luis Enrique chiarisce: "Rigoristi? Dipende dalla gara"—
Intervenuto a margine della sfida col Nizza, Lui Enrique ha provato così a fare chiarezza sulla questione rigorista: "Sono fortunato ad avere molti che possano calciare i rigori. Ogni volta che ci sono stati concessi penalties, hanno dimostrato le loro capacità. Penso sia importante dare loro fiducia".
A dire il vero, sono due i ragazzi che scelgono prima degli altri: "Marquinhos o Vitinha decidono chi tira il rigore. Dipende da ogni incontro, dal momento della partita, dalla fiducia che hanno in sé. Abbiamo molti giocatori. Abbiamo fiducia in tutti i marcatori. Oggi è stato Nuno a calciare. Ma il prossimo incontro potrebbe essere "Viti", Ousmane, Désiré Doué, Kvara, Kang-In.. Molti giocatori sanno calciarli".
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