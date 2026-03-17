Il PSG passa con autorità sul campo del Chelsea, imponendosi 3-0 in una gara che racconta una storia particolare: i londinesi producono molto, ma i parigini sono chirurgici sotto porta.
Champions League
Chelsea-PSG 0-3: partita a senso unico per Luis Enrique, le statistiche
La partita si accende subito nei primi minuti. Il PSG colpisce all’8’ con Kvaratskhelia, poi raddoppia appena sei minuti dopo con Barcola al 14’, sfruttando al massimo le prime vere occasioni create. Nella ripresa arriva il sigillo definitivo: Mayulu al 62’ firma il gol che chiude la partita sul definitivo 0-3.
Hai tre possibilità per guardare il grande calcio in streaming gratis:
xG e grandi occasioni—
Il dato dei goal attesi (xG) è sorprendentemente equilibrato: 1.09 per il PSG contro 1.03 del Chelsea. Questo rende ancora più evidente la differenza di efficacia tra le due squadre.
Anche le grandi occasioni sono in perfetta parità (2 a 2), segno che le opportunità davvero nitide sono state poche ma decisive.
Tiri totali e parate—
Il Chelsea domina nel volume offensivo con 18 tiri contro 8, ma trova davanti un portiere del PSG in serata straordinaria.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Le parate sono infatti 9 per il PSG contro 2 del Chelsea: un dato che fotografa perfettamente l’andamento del match. I Blues hanno spinto a lungo, ma senza riuscire a trasformare la pressione in gol.
Possesso palla, passaggi e contrasti—
Il PSG mantiene leggermente più possesso (54% contro 46%) e completa anche più passaggi (547 contro 456), mostrando maggiore controllo nella gestione del pallone.
I parigini sono inoltre più aggressivi nei contrasti (20 contro 11), interrompendo spesso le trame offensive del Chelsea.
Calci d’angolo e falli—
Il Chelsea guadagna molti più calci d’angolo (9 contro 3), altro segnale di una pressione offensiva costante. Tuttavia questa spinta non si traduce in gol.
I falli sono leggermente di più per il PSG (10 contro 8), mentre i calci di punizione sono quasi in equilibrio (10 per il Chelsea, 8 per il PSG).
Alla fine il 3-0 racconta una partita di grande cinismo del PSG, capace di sfruttare subito le occasioni e poi gestire il vantaggio. Il Chelsea, invece, paga la scarsa precisione sotto porta nonostante una produzione offensiva molto più abbondante.
Per seguire lo streaming gratis delle partite, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA