Al centro delle frenetiche trattative figurerebbero il potente fondo d'investimento Ares Management e l'attuale presidente della compagine transalpina, l'imprenditrice americana Michele Kang.

Samuele Dello Monaco 14 aprile - 14:35

Il futuro del Lione potrebbe trovarsi a un punto di svolta. Nelle ultime ore, le voci riguardanti una potenziale cessione del club francese si sono fatte sempre più insistenti e tangibili. Secondo le recenti comunicazioni ufficiali divulgate da Eagle Football Group, la complessa holding che controlla le quote di maggioranza della squadra, il processo di vendita è ormai una prospettiva imminente. Al centro di queste frenetiche trattative, nel ruolo di netti favoriti per rilevare l'intero pacchetto azionario, figurerebbero il potente fondo d'investimento Ares Management e l'attuale presidente della compagine transalpina, l'imprenditrice americana Michele Kang.

La possibile acquisizione del Lione — Come riporta L'Equipe, per inquadrare correttamente le dinamiche di questa operazione, è necessario analizzare gli eventi recenti. Dal marzo del 2026, la società Eagle Football Holdings Bidco Limited, l'entità che controlla materialmente circa l'85% delle quote del Lione, è stata posta in regime di amministrazione controllata nel Regno Unito. Questa profonda crisi a livello aziendale ha comportato l'uscita di scena di John Textor, ex leader e volto principale del progetto sportivo lionese. Il suo posto ai vertici del consiglio di amministrazione è stato rapidamente assunto da Michele Kang, incaricata di traghettare la società in acque più sicure.

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Con la holding britannica ormai dichiaratamente sul mercato, il cambio di proprietà dell'OL avverrebbe in maniera quasi automatica e consequenziale. L'eventuale transazione sancirebbe la fine definitiva dell'era Textor nel calcio francese.

Il doppio ruolo di Michele Kang — In questo delicato contesto societario, spicca l'azione decisa di un consorzio di altissimo profilo, composto da Ares Capital e da un fondo d'investimento direttamente affiliato a Michele Kang. Questa solida alleanza ha già provveduto a firmare un fondamentale accordo di riservatezza, passo cruciale per poter consultare in via esclusiva i bilanci e le informazioni finanziarie sensibili di Eagle Football Group.

C'è, tuttavia, un nodo cruciale da sciogliere legato all'evidente potenziale conflitto di interessi, dato che Michele Kang riveste contemporaneamente il ruolo di presidente in carica e di capofila tra i possibili nuovi acquirenti. Per ovviare a questo problema e garantire la massima trasparenza durante tutto il processo di vendita, il consiglio d'amministrazione di Eagle Football Group ha saggiamente istituito un comitato indipendente. Questo organo ad hoc, avrà il compito esclusivo di vigilare sulla regolarità e sull'equità delle contrattazioni in corso.