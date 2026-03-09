Il club allenato dal portoghese non ha vinto nessuna delle ultime quattro partite stagionali disputate nelle ultime settimane

Jacopo del Monaco 9 marzo - 09:50

Nella giornata di ieri, l'Olympique Lione allenato da Paulo Fonseca ha ospitato il Paris FC presso il Groupama Stadium. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della venticinquesima giornata della Ligue 1. Le due squadre hanno pareggiato 1-1 con rete di Munetsi per la squadra ospita e rigore, realizzato al 96', da Tolisso per i padroni di casa. Ancora una volta, il Lione non riesce a trovare la via della vittoria, che manca dal 2-0 casalingo contro il Nizza datato 15 febbraio. Ieri sera, dopo la partita contro il club parigino, Fonseca ha rilasciato alcune dichiarazioni sottolineando le difficoltà che si stanno facendo sentire a livello fisico.

Lione, Fonseca: "La condizione fisica dei miei giocatori mi preoccupa" — Dopo il pareggio casalingo di ieri sera contro il Paris FC, Fonseca ha parlato in conferenza e ha rilasciato alcune dichiarazioni, soffermandosi in particolar modo sulle difficoltà a livello fisico che stanno cominciando a farsi sentire.

Ecco le parole dell'ex tecnico di Roma e Milan: "Non dobbiamo dimenticare che Endrick arriva da un anno in cui non ha giocato. Ora sta giocando tanto e le ultime partite sono state intense. Riportare i giocatori al pieno della loro condizione fisica è impossibile. Se avessi schierato Endrick dal primo minuto, sarebbe stato più alto il rischio di un infortunio. Yaremchuk ha giocato 90 minuti per la prima volta dopo tanto tempo. Anche Tolisso ha qualche problemino e non voglio rischiare di avere altri calciatori infortunati. Questa situazione mi preoccupa e spero che la sosta possa farmi avere più giocatori a disposizione".

Ai microfoni di Ligue 1+, anche il difensore centrale dell'Olympique Lione Moussa Niakhaté ha parlato del tema riguardante la condizione fisica, ammettendo di essere esausto. Le dichiarazioni del senegalese: "Non so se sia giusto dire ciò, ma ad essere sincero sta iniziando a diventare dura a livello fisico. Abbiamo sentito ciò dal primo tempo avendo fin da subito un calo. Quando vedi certi giocatori in panchina non è per l'avversario che abbiamo di fronte, bensì per il fatto che non possono giocare titolari perché sono fisicamente esausti. Le cose vanno così".

Anche Tolisso, entrato al 58', ha parlato di ciò: "In una stagione ci sono alti e bassi. Purtroppo abbiamo molti infortuni, compresi i giocatori importanti. La cosa principale è continuare a lavorare per la squadra e non arrendersi mai".

