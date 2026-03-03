Le dichiarazioni di Michael Gerlinger rappresentano un grido d'allarme volto a scuotere i vertici del calcio transalpino

Samuele Dello Monaco 3 marzo 2026 (modifica il 3 marzo 2026 | 09:40)

La recente sfida tra Lione e Marsiglia continua a far discutere animatamente, prolungando l'eco delle polemiche ben oltre il fischio finale. Secondo quanto riportato dai media transalpini, la dirigenza dell'OL non ha digerito alcune decisioni prese dalla terna arbitrale durante l'attesissimo derby degli "Olympiques". A prendere una posizione netta e inequivocabile è stato Michael Gerlinger, dirigente di spicco lionese, il quale ha sollevato una questione sistemica che affligge ormai da tempo il calcio francese.

La critica di Gerlinger — Al centro dello sfogo di Gerlinger c'è quello che lui stesso ha definito senza mezzi termini un grave problema di responsabilità degli arbitri. Nel calcio moderno, la pressione sui club è immensa e le conseguenze per chi sbaglia sono immediate. Quando un allenatore commette errori tattici o inanella una serie di sconfitte, rischia l'esonero; se un giocatore cala di rendimento, perde il posto da titolare.

Al contrario, secondo la forte denuncia della dirigenza lionese, gli arbitri sembrano godere di una sorta di immunità strutturale che li protegge dalle conseguenze dei propri errori arbitrali, persino quando questi risultano decisivi e alterano in modo irreparabile il risultato finale di un match fondamentale. In un incontro così delicato, come la sfida con l'OM, in cui ci sono in palio punti cruciali per la classifica e per l'accesso alle competizioni europee, ogni singolo fischio può cambiare l'inerzia di un'intera stagione e avere un impatto finanziario devastante.

Le decisioni controverse in campo, spesso aggravate da un utilizzo percepito come incoerente o inefficace del VAR (Video Assistant Referee), hanno scatenato la profonda frustrazione di tutto l'ambiente lionese. Gerlinger non si è limitato a contestare il singolo episodio o il torto subito, ma ha puntato il dito contro un intero sistema gestito dalla LFP (Ligue de Football Professionnel) e dalla direzione arbitrale.

L'idea del Lione — Il messaggio lanciato dal Lione si traduce in un appello per una vera e propria riforma istituzionale. Il club richiede a gran voce che anche i direttori di gara vengano sottoposti a un processo di valutazione rigoroso, meritocratico e pubblico. Se un arbitro commette uno sbaglio evidente, dovrebbe affrontare sanzioni disciplinari, come una retrocessione temporanea o un periodo di sospensione. Questa mancanza di equità nel giudizio e nelle sanzioni crea una disparità inaccettabile tra chi gioca e chi arbitra, minando progressivamente la credibilità della Ligue 1.