"Non mi convincerete che quello è fuorigioco": l'allenatore dei "Les Gones" si scaglia contro la direzione della gara

Francesco Di Chio 2 marzo - 09:53

Paulo Fonseca, dopo la sconfitta per 3-2 contro l'OM, ha puntato il dito contro gli arbitri. Al centro delle polemiche dell'allenatore ci sono due episodi in particolare, il gol annullato a Tolisso e un fallo non fischiato in occasione del 3-2 che ha dato la vittoria al Marsiglia.

Il Marsiglia batte il Lione ma Fonseca non ci sta — Una sconfitta difficile da digerire. Il Lione di Paulo Fonseca è stato in vantaggio due volte al Velodrome, prima che Pierre Aubameyang ribaltasse il match nel finale con una doppietta. Il Marsiglia vince 3-2 e accorcia le distanze proprio sulla squadra del tecnico portoghese. Una sconfitta pesante non solo perché i padroni di casa hanno ribaltato il risultato 2 volte, ma anche per alcune decisioni arbitrali che non sono state accettate dall'ambiente Lione. Oggetto della contestazione soprattutto il gol annullato nel primo tempo a Tolisso, che avrebbe portato gli ospiti in vantaggio di due gol. Fonseca si è presentato in sala stampa così: "Sono qui per rispetto del vostro lavoro, ma non voglio parlare di nulla. Che dire, la squadra migliore oggi ha perso - ha ripetuto -. La squadra migliore oggi ha perso. Abbiamo segnato tre gol oggi".

Non solo Fonseca contro gli arbitri — "È impossibile convincermi che ci sia fuorigioco. Ma è così. Guardate voi stessi, fate voi stessi l’analisi. Non voglio perdere tempo a commentare la partita" così ha terminato la conferenza Fonseca. Alle sue polemiche si aggiungono altre voci, per discutere un altro episodio. Nell'azione che ha portato al terzo gol del Marsiglia, Morton recupera palla, la passa ad Endrick e cercando di liberarsi per ricevere la palla, viene placcato da Emerson; Abdelli recupera la palla e da il via all'azione per il gol decisivo di Aubameyang.

Per Nathan Morton, fratello di Tyler, il fallo è netto: "Non sono mai stato così sicuro di un fallo in tutta la mia vita, e non sono mai stato così sorpreso che non sia stato fischiato. Sembra essere un tema ricorrente", ha scritto su X. A lui si uniscono i dubbi di Niakhatè, difensore del Lione: "Sul momento non ho ben chiaro cosa sia successo sul terzo gol - ha commentato il calciatore - Perdiamo palla molto in alto, c’è stato un contatto con Morton e subiamo un contropiede. È la visione che ho avuto, poi penso che ci siano stati una moltitudine di errori su questa azione". Discussione che è proseguita anche su After Foot, trasmissione di RMC, che ha diviso i commentatori. Samuel Umtiti, difensore ex Lione passato anche da Lecce, ha espresso la sua: "Come in Europa bisogna lasciar giocare, ma se c’è fallo, c’è fallo", schierandosi dalla parte di Fonseca. Una partita che durerà ben più di 90 minuti.