Como batte Lecce 3-1: Fabregas vince ai punti su Di Francesco

Altra vittoria per la squadra di Cesc Fabregas, che ora sogna in grande un clamoroso piazzamento europeo: i numeri della sfida

Carmine Panarella 28 febbraio - 17:20

Il Como ribalta il match e supera il Lecce per 3-1, al termine di un primo tempo che ha visto i padroni di casa rendersi protagonisti di una reazione immediata. Dopo il vantaggio ospite firmato Coulibaly al 13’, i lombardi rispondono con tre colpi ravvicinati: Douvikas al 18’, Rodriguez al 36’ e Kempf al 44’. Una rimonta costruita con qualità, ritmo e dominio territoriale: si tratta dell'ennesima prova di forza da parte della squadra allenata da Cesc Fabregas che quest'anno sta dando grandi segnali di maturità. Dopo l'anticipo del venerdì tra Parma e Cagliariterminato in pareggio, arriva quindi la prima vittoria casalinga di questo ventisettesimo turno di Serie A.

xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) è impietoso: 2.77 per il Como contro 0.24 del Lecce. Una forbice enorme che racconta una partita quasi a senso unico dopo l’iniziale sorpresa. Anche le grandi occasioni confermano il copione: 5 per il Como, 1 per il Lecce. Il vantaggio pugliese è stato un lampo isolato in una gara poi controllata dai padroni di casa. Lo spauracchio iniziale da parte dei giallorossi è stato quindi solo il preludio del dominio totale del Como.

Tiri totali e parate — Il Como chiude con 12 tiri contro 5, numeri che riflettono il predominio offensivo. Il Lecce registra 3 parate, segno che il portiere è stato spesso chiamato in causa. Per i padroni di casa, invece, solo 1 intervento decisivo, a testimonianza della scarsa produzione offensiva salentina dopo l’1-0. La squadra di mister Di Francesco non ha semplicemente saputo tenere botta per limitare i danni e le incursioni offensive degli avversari.

Possesso palla, passaggi e contrasti — Il controllo del gioco è evidente nel 69% di possesso palla del Como contro il 31% del Lecce. Ancora più impressionante il dato dei passaggi completati: 605 contro 271. È la fotografia di una squadra che ha comandato ritmo e spazi.

Equilibrio nei contrasti (13 a 13), ma con un baricentro completamente diverso: il Lecce ha dovuto difendersi a lungo, rincorrendo il pallone. Questo ovviamente ha portato i giallorossi a schiacciarsi in difesa sin da subito e a non riuscire a gestire il vantaggio iniziale.

Calci d’angolo e calci di punizione — Nei calci d’angolo il Como è avanti 5 a 1, altro indicatore di pressione costante nell’area avversaria. Il Lecce ha beneficiato di più calci di punizione (15 contro 12) e ha chiuso con un cartellino giallo, contro nessuno per il Como, in una gara comunque corretta.

Dopo lo svantaggio iniziale, il Como ha cambiato marcia con lucidità e ferocia agonistica. E adesso, mentre peril Lecce di Di Francesco, al secondo k.o. consecutivo dopo la sfida con l'Inter, la lotta per la salvezza si fa più dura: per gli uomini agli ordini di Fabregas invece si accende ancor più la fiamma della speranza di una clamorosa qualificazione in Champions League.