Lecce-Inter 0-2, statistiche alla mano: dominio nerazzurro, Chivu esulta

La sfida tra nerazzurri e giallorossi, numeri alla mano: i calci piazzati si rivelano ancora una volta preziosi

Carmine Panarella 22 febbraio - 10:42

L'Inter espugna il Via del Mare con un netto 2-0 sul Lecce, al termine di una partita dominata in lungo e in largo dalla squadra di Cristian Chivu. Dopo un lungo assedio, il risultato si è sbloccato al 75’ con Mkhitaryan, prima del raddoppio firmato da Akanji all’82’. Una vittoria costruita con pazienza, superiorità tecnica e un controllo quasi totale del gioco contro il Lecce di Eusebio Di Francesco.

Si tratta di un'occasione importante colta dai nerazzurri dopo il crollo in Champions League colo Bodo/Glimt, un modo di rialzare subito la testa dando continuità al percorso straordinario fatto finora in campionato: per spiegare al meglio quanto sia stata totale la prestazione offerta dall'Inter è necessario analizzare le statistiche del match coi giallorossi per poterle interpretare e cogliere alcuni spunti utili.

xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) è semplicemente impietoso: 2.46 per l’Inter contro appena 0.12 del Lecce. Significa che i nerazzurri hanno creato occasioni di qualità elevata, mentre i salentini non sono praticamente mai riusciti a rendersi pericolosi. Le grandi occasioni confermano il quadro: 4 per l’Inter, 0 per il Lecce. È la fotografia di una partita a senso unico, in cui la squadra ospite ha costretto gli avversari a difendersi per larghi tratti senza concedere spazi per rendersi pericolosi.

La sensazione è che non abbiamo visto la miglior Inter in termini di cinismo, anche perché erano davvero tante le defezioni per i nerazzurri, ma le occasioni prodotte testimoniano un sistema di gioco che funziona a prescindere dalla presenza di alcune pedine fondamentali come Lautaro Martinez, costretto a restare ai box.

Tiri totali e parate — Il divario nei tiri totali è enorme: 24 conclusioni per l’Inter contro 3 del Lecce. Ancora più significativo il dato dei tiri in porta: 9 per i nerazzurri, 0 per i padroni di casa.

Le parate raccontano un’altra verità interessante: 6 interventi del portiere del Lecce contro nessuno per quello dell’Inter. In altre parole, la squadra di Chivu ha attaccato con continuità e precisione, mentre il Lecce non è mai riuscito a impensierire realmente la retroguardia ospite. Falcone, non per nulla, è stato sicuramente il migliore in campo dei suoi come spesso accade tra le fila dei giallorossi.

Possesso palla, passaggi e contrasti — Il dominio si riflette anche nel possesso palla, con un netto 68% per l’Inter contro il 32% del Lecce. Il dato sui passaggi è ancora più eloquente: 592 per i nerazzurri contro 285 dei salentini. Qui i nerazzurri hanno saputo esprimersi in termini di controllo territoriale, gestione del ritmo di gioco e anche bravura nel pazientare in attesa del momento giusto.

Nei >contrasti l’Inter chiude avanti (23 contro 16), segnale che oltre al palleggio c’è stata anche aggressività nella riconquista immediata del pallone nonostante a centrocampo non ci siano veri e propri giocatori di rottura.

Calci d’angolo e calci di punizione — Anche sui calci d’angolo l’Inter domina (10 a 2), frutto della costante pressione offensiva. Nei calci di punizione il dato è 10 a 8 per i nerazzurri, mentre i falli sono 10 per il Lecce e 8 per l’Inter, con 1 ammonizione per i padroni di casa e 2 per gli ospiti. Non è un caso che i calci d'angolo siano stati ancora una volta le chiavi di volta della sfida: i nerazzurri sanno sfruttare al meglio i calci piazzati, riuscendo come in questo caso a segnare reti pesanti quando le azioni manovrate non riescono a sortire gli effetti sperati.

Il 2-0 finale è quindi la naturale conseguenza di una superiorità evidente in ogni voce statistica. L’Inter controlla, crea, finalizza nel momento decisivo e non concede nulla. Una vittoria che pesa in classifica e che conferma la solidità della squadra di Chivu che può ora godersi il primo posto in solitaria, mantenendo a distanza di sicurezza il Milan e potendosi nuovamente concentrare sulla Champions League.