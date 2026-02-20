Parziale sospiro di sollievo in casa Inter. Dopo la brutta sconfitta in Norvegia per 3-1, la squadra di Chivu è tornata a Milano molto incerottata. I nerazzurri hanno perso il capitano Lautaro Martinez per un risentimento al soleo, Zielinski sembrava non al meglio e anche Akanji non era al 100%. Proprio nella giornata odierna, tuttavia, è arrivata qualche buona notizia in vista della trasferta di Lecce.