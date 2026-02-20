Parziale sospiro di sollievo in casa Inter. Dopo la brutta sconfitta in Norvegia per 3-1, la squadra di Chivu è tornata a Milano molto incerottata. I nerazzurri hanno perso il capitano Lautaro Martinez per un risentimento al soleo, Zielinski sembrava non al meglio e anche Akanji non era al 100%. Proprio nella giornata odierna, tuttavia, è arrivata qualche buona notizia in vista della trasferta di Lecce.
Inter: Zielinski e Frattesi in gruppo per Lecce, le ultime su Lautaro Martinez
L'infortunio di Lautaro e la convocazione di Zielinski per Lecce—
Dopo il rientro di ieri a Milano, oggi l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Assente Lautaro Martinez dopo l'affaticamento rimediato in Norvegia che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. L'argentino cercherà di esserci a tutti i costi per il derby dell'8 marzo contro il Milan di Massimiliano Allegri, anche se ad oggi il recupero pare difficile. La prossima settimana ci saranno ulteriori aggiornamenti per chiarire i tempi di recupero dell'argentino, che potrebbe dover esser costretto a circa un mese di stop.
Chi invece è recuperato è il polacco Piotr Zielinski, che ha smaltito il fastidio e la botta presa durante la partita, cosi come lui anche Davide Frattesi, che torna disponibile dopo l'attacco di febbre.
