Per la trasferta di Lecce, Chivu potrà contare su Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Più preoccupanti invece le condizioni di Lautaro Martinez, per chi si prospetta qualche settimana di stop
Parziale sospiro di sollievo in casa Inter. Dopo la brutta sconfitta in Norvegia per 3-1, la squadra di Chivu è tornata a Milano molto incerottata. I nerazzurri hanno perso il capitano Lautaro Martinez per un risentimento al soleo, Zielinski sembrava non al meglio e anche Akanji non era al 100%. Proprio nella giornata odierna, tuttavia, è arrivata qualche buona notizia in vista della trasferta di Lecce.

MILANO, ITALIA - 30 SETTEMBRE: Christos Zafeiris dell'SK Slavia Praha compete per il pallone con Piotr Zielinski dell'FC Internazionale durante la partita della Fase 2 della UEFA Champions League 2025/26 tra FC Internazionale Milano e SK Slavia Praha allo Stadio San Siro il 30 settembre 2025 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'infortunio di Lautaro e la convocazione di Zielinski per Lecce

Dopo il rientro di ieri a Milano, oggi l'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile. Assente Lautaro Martinez dopo l'affaticamento rimediato in Norvegia che lo terrà fuori dal campo per diverse settimane. L'argentino cercherà di esserci a tutti i costi per il derby dell'8 marzo contro il Milan di Massimiliano Allegri, anche se ad oggi il recupero pare difficile. La prossima settimana ci saranno ulteriori aggiornamenti per chiarire i tempi di recupero dell'argentino, che potrebbe dover esser costretto a circa un mese di stop.

Chi invece è recuperato è il polacco Piotr Zielinski, che ha smaltito il fastidio e la botta presa durante la partita, cosi come lui anche Davide Frattesi, che torna disponibile dopo l'attacco di febbre.

