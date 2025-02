Zielinski poi prosegue: "Per me la famiglia è tutto, mia moglie e mio figlio sono sempre con me e mi danno tanta forza. Anche i miei genitori e i miei fratelli sono fondamentali. L’amore per il calcio è nato da mio padre e dai miei fratelli, ho una famiglia molto sportiva. Mio padre giocava a calcio e quando ero piccolo seguivo sempre in campo i miei fratelli più grandi e volevo essere bravo come loro. Quando torno a casa e rivedo i campetti dove giocavo da bambino mi sento orgoglioso di quello che ho fatto. Tra i momenti più importanti della mia carriera c’è sicuramente il mio primo gol in Serie A e il primo con la Nazionale polacca".