Nella giornata di domani 5 giugno, a partire dalle 18.30, verrà svelato il calendario del campionato 26-27. Non ci sarà la concomitanza con il grande Tennis.
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La Serie A, vinta con settimane d'anticipo dall'Inter, è già pronta a ricominciare. Il 23 agosto ci sarà la ripartenza mentre la fine del campionato è fissata per il weekend del 29-30 maggio.
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Serie A, domani il sorteggio: ecco le novitàCome già da qualche campionato a questa parte, sarà l'algoritmo a generare automaticamente gli accoppiamenti delle 20 squadre di Serie A. Il Teatro Regio di Parma venerdì 5 giugno alle 18.30 ospiterà il sorteggio. La novità più importante è quella della maxi sosta per le nazionali. La prima interruzione del campionato, infatti, coinvolgerà ben due weekend, quelli del 27 settembre e del 4 ottobre. Le altre due soste seguiranno l'andamento degli ultimi campionati e si terranno a novembre e a marzo. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali se ne avranno due, il 28 ottobre 2026 (nona giornata) e 6 gennaio 2027 (diciottesima giornata). Il 26 e il 27 dicembre non si giocherà a causa dello stop natalizio.
Per eludere le pressanti polemiche che hanno contraddistinto le ultime giornate di Serie A, le ATP Finals di Torino e gli Internazionali d'Italia non saranno simultanei ai derby dei rispettivi capoluoghi. Per quel che riguarda le stracittadine in generale, invece, non si giocheranno né alla penultima né all'ultima giornata. Il Como dovrà fare i conti con i lavori del Giuseppe Sinigaglia che spingeranno i lariani a disputare le prime tre giornate in trasferta. Infine, altro grande cambiamento, riguarda l'impossibilità che due squadre coinvolte in Europa si affrontino nei turni posti tra gli impegni internazionali.
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