La Serie A, vinta con settimane d'anticipo dall'Inter, è già pronta a ricominciare. Il 23 agosto ci sarà la ripartenza mentre la fine del campionato è fissata per il weekend del 29-30 maggio.

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Serie A, domani il sorteggio: ecco le novità

Come già da qualche campionato a questa parte, sarà l'algoritmo a generare automaticamente gli accoppiamenti delle 20 squadre di Serie A. Il Teatro Regio di Parma venerdì 5 giugnoospiterà il sorteggio. La novità più importante è quella dellaper le nazionali. La prima interruzione del campionato, infatti, coinvolgerà ben due weekend, quelli del 27 settembre e del 4 ottobre. Le altre due soste seguiranno l'andamento degli ultimi campionati e si terranno a novembre e a marzo. Per quanto riguarda i turni infrasettimanali se ne avranno due, il 28 ottobre 2026 (nona giornata) e 6 gennaio 2027 (diciottesima giornata). Il 26 e il 27 dicembre non si giocherà a causa dello stop natalizio.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: (Da sinistra a destra) L'allenatore Cristian Chivu dell'FC Internazionale e Lautaro Martinez dell'FC Internazionale sollevano il Trofeo della Serie A insieme ai compagni di squadra dopo aver vinto la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Per eludere le pressanti polemiche che hanno contraddistinto le ultime giornate di Serie A, le ATP Finals di Torino e gli Internazionali d'Italia non saranno simultanei ai derby dei rispettivi capoluoghi. Per quel che riguarda le stracittadine in generale, invece, non si giocheranno né alla penultima né all'ultima giornata. Il Como dovrà fare i conti con i lavori del Giuseppe Sinigaglia che spingeranno i lariani a disputare le prime tre giornate in trasferta. Infine, altro grande cambiamento, riguarda l'impossibilità che due squadre coinvolte in Europa si affrontino nei turni posti tra gli impegni internazionali.

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Verrà rispettatatra i gironi di andata e di ritorno, così come il distanziamento minimo di 8 giornate prima che due squadre si riaffrontino. Inter-Milan, Roma-Lazio, Juventus-Torino giocheranno in casa e in trasferta alternandosi ogni giornata di Serie A. I derby non potranno giocarsi anche durante la prima di campionato e nel turno infrasettimanale della nona giornata.

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