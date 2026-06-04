Dopo una stagione chiusa con la conquista di Scudetto e Coppa Italia, Piotr Zielinski guarda già al futuro dell'Inter. In una recente intervista, il centrocampista polacco non ha soltanto confermato la volontà di proseguire l'avventura in maglia nerazzurra ma ha addirittura caricato club e tifosi in vista del cammino europeo della prossima stagione.

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"Voglio rimanere all'Inter"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset,ha commentato così i due trionfi stagionali con la maglia dell': "È stata un'ottima annata, abbiamo vinto due coppe e sono felice di aver fatto la mia parte. Se è migliore lovisto a Napoli o quello attuale all'Inter ? Rispondo che il meglio deve ancora venire”.

MILANO, ITALIA - 14 FEBBRAIO: Piotr Zielinski dell'FC Internazionale festeggia con i compagni dopo aver segnato un gol durante la partita di Serie A tra FC Internazionale e Juventus FC allo stadio Giuseppe Meazza il 14 febbraio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

Successivamente, il centrocampista polacco ha spento sul nascere qualsiasi dubbio sulla sua permanenza nella Milano nerazzurra: "Voglio restare all'Inter perché è un grande club: possiamo far ancora meglio di così e migliorare. Abbiamo una squadra molto profonda, ma sicuramente chi di dovere si muoverà sul mercato per essere ancor più competitivi. Ora ho bisogno di riposare, anzi, abbiamo bisogno di riposare, e dopo non vedrò l'ora di iniziare il ritiro con la squadra".

🤵‍♂️ Piotr Zielinski segna così il gol vittoria di #InterJuve! 👀 pic.twitter.com/N0NbolZ1VF — Lega Serie A (@SerieA) February 15, 2026

Zielinski sul cammino europeo

Nonostante il successo tra i confini nazionali, l'avventura europea 2025-26 dell'non è andata come tifosi e club speravano. Le due finali dinel triennio 2023-2025, sebbene le sconfitte all'ultimo atto, avevano certamente tenuto alte le aspettative dell', ecco perché la sorprendente eliminazione ai playoff contro ilnon è stata particolarmente digerita dal mondo interista.

Una macchia all'interno di una grande stagione che, i nerazzurri, proveranno a cancellare come dichiarato dallo stesso Zielinski: "Faremo di più, sono certo che faremo meglio. Siamo forti, magari con qualche acquisto in più... Anche quest’anno eravamo forti, però il cammino europeo non è andato come sperato”.

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