I Lariani per continuare il sogno chiamato Champions; la squadra giallorossa che, invece, vuole allontanarsi dalla zona rossa: dove vedere il match

Domenico Ciccarelli Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 10:02)

Partita di un certo peso quella dello Stadio Sinigaglia. Da una parte c'è un Como in grande fiducia e con l'entusiasmo alle stelle che sogna un possibile accesso storico alla prossima UEFA Champions League, dall'altra il Lecce che deve immediatamente allontanarsi dalla zona rossa della classifica: con la vittoria recente della Fiorentina, la squadra giallorossa è scivolata alla 18esima posizione.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Como-Lecce in diretta TV e streaming gratis — Como-Lecce, in programma sabato 28 febbraio alle ore 15:00, sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva per gara del massimo campionato italiano. La gara dello Stadio Sinigaglia si potrà, dunque, assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Inoltre, la sfida tra la formazione rossonera e il club parmense sarà trasmessa anche su Sky e ovviamente Now, grazie alla co-esclusiva del match.

Il momento delle due squadre — Il Como è reduce dalla grande vittoria ottenuta nel turno precedente all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus per 2-1, grazie alle reti di Vojvoda e Caqueret. La squadra lariana contro il Lecce vorrà ancora sognare e inseguire la zona Champions che, ora, è distante solo 5 punti. La formazione giallorossa, invece, nonostante qualche segnale positivo, deve subito riprende la marcia: la sconfitta rimediata con l'Inter ha momentaneamente condannato gli uomini di Di Francesco alla 18esima posizione.

Como-Lecce: le probabili formazioni — Nel Como torna Nico Paz, dopo aver scontato la squalifica: l'argentino è pronto a riprendersi la squadra lariana sulle spalle con le sue giocate. Il Lecce dovrà fare a meno di Gaspar, che contro all'Inter è uscito per infortunio, e al suo posto ci sarà Siebert. Eusebio Di Francesco, in attacco, punta tutto su Cheddira.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. All. Fàbregas.

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Ngom (o Gandelman), Sottil; Cheddira. All. Di Francesco.