Il Parma e il Cagliari si dividono la posta con un 1-1 che, numeri alla mano, lascia qualche rimpianto in più ai padroni di casa. A sbloccarla è Folorunsho al 62’ per i rossoblù con un eurogol, mentre il pari arriva con Oristanio all’83’, a coronamento di una pressione crescente dei ducali nel finale.
Parma-Cagliari 1-1: le statistiche premiano il pari, eurogol di Folorunsho
xG e grandi occasioni—
Il dato dei goal attesi (xG) racconta una partita in cui il Parma ha prodotto di più: 1.28 contro 0.52. Anche le grandi occasioni premiano i gialloblù (2 contro 1), segnale di una maggiore qualità nelle opportunità create. Il Cagliari è stato più concreto nella singola giocata che ha portato al vantaggio, ma sul lungo periodo ha costruito meno. A fare la differenza per gli ospiti è stata una grande prestazione di Caprile e l'eurogol di Folorunsho.
Tiri totali e parate—
Il Parma chiude con 18 tiri contro 11, mantenendo una costante pressione offensiva. Sul fronte dei portieri, si registrano 4 parate per il Parma e 3 per il Cagliari, a conferma di una gara viva ma non ricchissima di interventi straordinari. Il pareggio nasce proprio dall’insistenza dei padroni di casa, che nel finale trovano il premio alla loro continuità offensiva.
Possesso palla, passaggi e contrasti—
Anche il possesso palla sorride al Parma: 56% contro 44%. La supremazia territoriale si riflette nei 494 passaggi completati, contro i 399 del Cagliari. Interessante il dato dei contrasti, dove prevalgono i sardi (15 contro 9), segno di una squadra più impegnata nella fase di recupero e nella battaglia fisica.
Calci d’angolo e calci di punizione—
Nei calci d’angolo il Parma conduce 6 a 3, altro indicatore della pressione esercitata nella metà campo avversaria. Il Cagliari invece ha beneficiato di più calci di punizione (14 contro 8) e ha chiuso con più cartellini gialli (4 contro 2), dati che raccontano una partita combattuta e a tratti spigolosa.
Alla fine il risultato premia la resilienza del Parma, capace di reagire allo svantaggio, ad un ispirato Caprile e ad una prodezza di Folorunsho: le statistiche suggeriscono che i gialloblù avrebbero potuto raccogliere qualcosa in più. Con questo pareggio che alla fine fa contenti un po' tutti, il Parma arriva a 33 punti in campionato, mentre il Cagliari segue a ruota a quota 30.
