Parma-Cagliari 1-1: le statistiche premiano il pari, eurogol di Folorunsho

Il Parma e il Cagliari si dividono la posta con un 1-1 che, numeri alla mano, lascia qualche rimpianto in più ai padroni di casa. A sbloccarla è Folorunsho al 62’ per i rossoblù con un eurogol, mentre il pari arriva con Oristanio all’83’ , a coronamento di una pressione crescente dei ducali nel finale.

xG e grandi occasioni

Il dato dei goal attesi (xG) racconta una partita in cui il Parma ha prodotto di più: 1.28 contro 0.52. Anche le grandi occasioni premiano i gialloblù (2 contro 1), segnale di una maggiore qualità nelle opportunità create. Il Cagliari è stato più concreto nella singola giocata che ha portato al vantaggio, ma sul lungo periodo ha costruito meno. A fare la differenza per gli ospiti è stata una grande prestazione di Caprile e l'eurogol di Folorunsho.