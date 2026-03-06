Lione, Endrick stecca col Lens e Fonseca lo difende!

In conferenza stampa, dopo il ko in Coppa di Francia contro il Lens, Paulo Fonseca ha voluto difendere dai giudizi dei giornalisti il giovanissimo pupillo Endrick, autore di una partenza da urlo con il Lione, ma in difficoltà nella sfida persa dall'OL: "È una situazione nuova per lui perché quando è arrivato ha iniziato a giocare sulla destra, e ora giochiamo con due attaccanti. Potrebbe essere difficile far capire a Endrick le migliori opzioni di movimento per inserirsi dietro la difesa. È anche un giocatore che cerca molto il pallone. Il problema è che noi costruiamo dal basso, e lui vuole essere coinvolto nella costruzione del gioco e si abbassa per supportare quando non è in possesso di palla per un po'. Ma queste difficoltà sono normali per un diciannovenne, ci stanno assolutamente".