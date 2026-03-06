Paulo Fonseca, allenatore del Lione ed ex tecnico del Milan nella scorsa stagione, ha parlato in particolare del rendimento del giovanissimo talento in prestito dal Real Madrid, Endrick. Il calciatore brasiliano, appena 19enne, è infatti reduce da una prestazione non particolarmente esaltante in Coppa di Francia contro il Lens, ma sta vivendo un momento d'oro con il club francese.
DIFESA DEL PUPILLO
Lione, Fonseca difende Endrick: “Bisogna essere più equilibrati nelle valutazioni”
Lione, Endrick stecca col Lens e Fonseca lo difende!
In conferenza stampa, dopo il ko in Coppa di Francia contro il Lens, Paulo Fonseca ha voluto difendere dai giudizi dei giornalisti il giovanissimo pupillo Endrick, autore di una partenza da urlo con il Lione, ma in difficoltà nella sfida persa dall'OL: "È una situazione nuova per lui perché quando è arrivato ha iniziato a giocare sulla destra, e ora giochiamo con due attaccanti. Potrebbe essere difficile far capire a Endrick le migliori opzioni di movimento per inserirsi dietro la difesa. È anche un giocatore che cerca molto il pallone. Il problema è che noi costruiamo dal basso, e lui vuole essere coinvolto nella costruzione del gioco e si abbassa per supportare quando non è in possesso di palla per un po'. Ma queste difficoltà sono normali per un diciannovenne, ci stanno assolutamente".
Fonseca ha poi sferzato la sua difesa verso il calciatore brasiliano: "Si pretende molto da Endrick. Dobbiamo essere più equilibrati nelle valutazioni dei nostri giocatori. Quando Endrick segna, le risposte sono tutte positive ed estremamente ottimistiche. Quando non segna, le critiche sono durissime, a mio parere. Dobbiamo essere tutti equilibrati, e anch'io cerco di esserlo".
