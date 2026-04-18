I Los Millonarios preparano la sfida contro i rivali di sempre: il Monumental sarà una bolgia

Daniele Cirafici 18 aprile - 18:41

Quando si avvicina un River Plate-Boca Juniors, il clima si accende molto prima del calcio d’inizio. Questa volta, però, il River vuole trasformare il Monumental in qualcosa di ancora più speciale, preparando un recibimiento destinato a diventare uno dei simboli della partita.

I tifosi biancorossi, attraverso la storica Subcomisión del Hincha, stanno organizzando una scenografia imponente per accompagnare l’ingresso della squadra in campo. L’obiettivo è chiaro: creare una pressione enorme sugli avversari e spingere il River fin dai primi secondi della sfida più sentita del calcio argentino.

Oltre 40 tonnellate di carta per colorare lo stadio — Per rendere il Monumental una vera bolgia, sono già state raccolte oltre 40 tonnellate di carta, che verranno lanciate dagli spalti al momento dell’ingresso delle squadre. Una vera e propria pioggia bianca che punta a trasformare lo stadio in uno spettacolo visivo impressionante, capace di creare un impatto immediato sia per i giocatori sia per tutto il pubblico presente sugli spalti. Non si tratta soltanto di un effetto scenografico, ma di una tradizione profondamente legata alla cultura del Superclásico. L’accoglienza del pubblico rappresenta infatti un segnale forte, quasi un messaggio psicologico rivolto sia alla propria squadra sia agli avversari, che fin dal tunnel degli spogliatoi percepiscono il peso della partita.

In sfide di questo livello, l’aspetto emotivo conta quasi quanto quello tecnico. Sentire il Monumental esplodere già prima del fischio d’inizio può dare una spinta ulteriore ai giocatori del River e, allo stesso tempo, aumentare la pressione sul Boca. È anche per questo che il recibimiento viene preparato con tanta attenzione: perché in Argentina il Superclásico si gioca anche sugli spalti, tra passione, appartenenza e intimidazione sportiva.

Bandiere, striscioni e il peso dell’atmosfera — Oltre ai classici papelitos, i tifosi stanno preparando anche bandiere storiche, grandi tiranti dalle tribune superiori e altre sorprese scenografiche che potrebbero rendere l’impatto ancora più spettacolare. Ogni dettaglio è organizzato con attenzione perché il Superclásico, per il popolo del River, non è mai soltanto una partita. Il Monumental sarà completamente pieno e l’atmosfera promette di essere elettrica. Prima ancora del primo pallone toccato, il River proverà a vincere la prima sfida: quella emotiva. Perché in partite come queste, spesso, anche il rumore degli spalti può cambiare il destino di novanta minuti.