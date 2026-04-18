Una stagione in ballo. Dal sogno titolo di Portogallo alla qualificazione per la Champions League, tutto passà dal derby tra Sporting e Benfica. L'Alvalade per lo Sporting, il fattore Mourinho per gli ospiti, come finirà? Lo abbiamo chiesto alle...

Francesco Di Chio 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 14:16)

Derby caldissimo quello a cui assisteremo tra Sporting e Benfica. Le due squadre sono separate da soli due punti, con gli uomini di Josè Mourinho che inseguono i biancoverdi. Con i padroni di casa che hanno una partita in meno rispetto alle avversarie, la posta in gioco è altissima. Una vittoria dei Leões li avvicinerebbe al Porto di Farioli, mentre un successo degli ospiti permetterebbe il sorpasso in ottica preliminari di Champions League. Per sapere come finirà il match, abbiamo chiesto ad alcune intelligenze artificiali - ChatGpt, Claude e Gemini - di darci il loro pronostico.

Sporting-Benfica, come arrivano le due squadre al match — I padroni di casa sono coloro che hanno più da perdere in questo match. La squadra allenata da Rui Borges infatti occupa il secondo posto in campionato. La distanza dal Porto capolista è di 5 punti, con una partita in meno, ma i Leoni devono guardarsi le spalle proprio dal Benfica. La trasferta di Champions contro l'Arsenal, sebbene sia terminata con l'eliminazione dei lusitani, ha dimostrato ancora una volta di che pasta sono fatti i biancoverdi. In campionato lo Sporting è reduce da 3 vittorie consecutive, e non ha intenzione di rallentare il passo. In più c'è il fattore Josè Alvalade: il pubblico ha dimostrato di poter davvero essere l'uomo in più. La rimonta eccezionale contro il Bodø/Glimt ne è la dimostrazione. E Hjulmand e Co. non vogliono deludere i propri tifosi.

Di fronte il Benfica di Josè Mourinho. Le Aquile hanno la grande chance di riprendersi il secondo posto, gli ospiti non hanno ancora mai perso in questo campionato, e si presenteranno all'Alvalade con l'intenzione di proseguire la striscia positiva. Nell'ultimo match i ragazzi allenati dal Mago di Setubal hanno ottenuto una bella vittoria contro il Nacional, mentre si mangiano ancora le mani per il pareggio esterno contro il Casa Pia: Una vittoria contro la 16ima in classifica avrebbe cambiato le ambizioni del club. Ma si sa, i Derby sono sempre partite a se stanti, e Josè Mourinho sa come prepararli al meglio.

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Il pronostico delle AI — ChatGPT: "Considerando il fattore campo e l’organizzazione dello Sporting CP, mi aspetto una gara in cui proveranno a gestire il possesso e i ritmi. Il SL Benfica può però fare male nelle transizioni, soprattutto se riesce a recuperare palla alto. Mi aspetto una partita molto equilibrata:1-1, con il Benfica leggermente più pericoloso negli episodi."

Gemini: "Visto il peso della classifica e la spinta dell'Alvalade, mi aspetto un derby scacchistico in cui lo Sporting cercherà di imporre il proprio possesso palla allargando il gioco sugli esterni, mentre il Benfica proverà a chiudere le linee per poi colpire in velocità negli spazi. Sarà una sfida ad altissima tensione, con molta probabilità decisa da un singolo episodio o da una palla inattiva, dove i padroni di casa partono in leggero vantaggio ma il rischio di un pareggio tattico è molto alto."

Claude: "Considerando il vantaggio del campo, la posizione in classifica e il momento delle due squadre, mi aspetto una partita molto equilibrata e combattuta. Le due squadre tendono a giocarsi il centrocampo, con lo Sporting che costruisce dal basso cercando linee verticali e il Benfica che punta su aggressività e ripartenze."

Tutte e tre le AI sembrano allineate, la partita sarà combattuta, di quelle che basta un episodio a deciderle. Ora spetta al campo dire la sua: Leoni contro Aquile, l'Alvalade contro Mourinho, chi vincerà?