"Se perdiamo è finita". Con queste parole Pep Guardiola ha spiegato ai giornalisti cosa vale il match di Premier contro l'Arsenal. Per il Manchester CIty vincere vorrebbe dire continuare la scalata ad un titolo che ormai sembrava già assegnato.

Francesco Di Chio 17 aprile - 14:53

Il match più importante della stagione per il Manchester City è alle porte, e Guardiola lo sa: all'Etihad Stadium arriverà l'Arsenal in quella che sarà la partita decisiva per l'assegnazione della Premier League. E il tecnico catalano, nella conferenza pre-gara, ha caricato l'ambiente.

Manchester City-Arsenal: ultimo atto — Spesso si dice di alcune partite che "sono come una finale". Ma nel caso di Manchester City-Arsenal del prossimo turno, questa frase riflette esattamente la realtà. I Gunners si presentano all'Etihad con 6 punti di vantaggio sui Citizens, che però hanno ancora una partita da recuperare. Vincere per Arteta vorrebbe dire mettere un punto a questo campionato, che sembrava chiuso già da tempo ma è tornato in equilibrio, complice la crescita del Man City e il tracollo dei londinesi. Nonostante il pareggio contro lo Sporting abbia qualificato l'Arsenal alla semifinale di Champions League, il bottino raccolto negli ultimi 5 match dagli uomini di Arteta è di una sola vittoria.

E Guardiola, che conosce benissimo Arteta e sa quanto varrà questa sfida, ha parlato del match nella classica intervista pre-gara. "Ogni stagione l'Arsenal migliora sempre di più. Quando Arteta è arrivato al club, c'erano dei problemi. L'anno scorso il Liverpool era inarrestabile, ma sia la scorsa stagione che questa l'Arsenal è stato il principale contendente".

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Guardiola prepara l'Arsenal: "Come una finale" — Quanto vale questo match? Pep ha le idee chiare. "Ovviamente è una finale. Se perdiamo, è finita. Ma ci sono ancora sei partite da giocare. Sei partite sono tante". Per il tecnico quindi il match è quasi l'ultima spiaggia. Vincere questo titolo sarebbe un'impresa, visto il divario enorme che c'era tra le due squadre fino a qualche settimana fa. Secondo alcuni, sarebbe il successo più importante dell'ex tecnico del Barcellona da quando siede sulla panchina dei citizens. Ma non secondo Pep: "Per molti nuovi giocatori, è positivo trovarsi in questa posizione, per imparare in vista del futuro e delle prossime stagioni. Essere qui dopo tanti anni e tanti titoli è un bel traguardo, ma non è il nostro più grande successo".