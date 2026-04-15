Per celebrare i dieci anni di successi all'Etihad, il City e Puma lanciano una linea di abbigliamento ispirata allo stile unico del tecnico spagnolo.

Danilo Loda 15 aprile 2026 (modifica il 15 aprile 2026 | 13:10)

Se siete tifosi del Manchester City o avete sempre ammirato l'eleganza (a volte eccentrica) di Pep Guardiola, questa è la notizia che stavate aspettando. Mentre la squadra è impegnata sul campo per recuperare lo svantaggio nei confronti dell'Arsenal in Premier League, la società ha deciso di rendere omaggio al suo condottiero in modo originale.

Il City, in collaborazione con lo sponsor tecnico Puma, ha infatti presentato una nuova linea di abbigliamento interamente ispirata all'allenatore catalano. Non si tratta solo di marketing, ma di una vera e propria celebrazione: la collezione nasce per festeggiare i gloriosi dieci anni di Pep sulla panchina dei "Citizens". Un decennio durante il quale la bacheca del club si è riempita di trofei, tra cui sei titoli di Premier League e la storica Champions League conquistata nell'anno del Triplete.

Un guardaroba da "allenatore più elegante del mondo" — Sappiamo bene che Guardiola non è un allenatore qualunque. Oltre a essere un genio della tattica, si è fatto notare negli anni per il suo stile a bordo campo. Che si tratti di dolcevita impeccabili, sciarpe annodate con cura o maglioni con le sue iniziali ricamate, Pep è diventato un'icona di stile. Spesso l'allenatore si è visto in campo con capi di abbigliamento firmati dall'azienda italiana Stone Island e, più di recente, con abbigliamento C.P. Company, azienda che fa sempre a capo allo stilista italiano Massimo Osti.

Il Manchester City sembra voler puntare proprio su questo aspetto, cercando di convincerci che il suo tecnico sia uno degli uomini più eleganti del panorama calcistico mondiale. Sebbene il mondo del calcio non sia solitamente invaso da merchandising dedicato agli allenatori, questa mossa rompe gli schemi, trasformando il look da panchina in una tendenza da indossare tutti i giorni.

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Cosa troviamo nella collezione "Pep Guardiola Decade" — Ma cosa potrete effettivamente acquistare per sentirvi un po' più vicini al vostro idolo? La capsule collection "Pep Guardiola Decade" è composta da una piccola selezione di pezzi scelti con cura per richiamare l'inimitabile guardaroba del tecnico.

La linea comprende un’elegante giacca bomber, una felpa con cappuccio molto pratica, un berretto da baseball e un paio di t-shirt. Non mancano nemmeno le calzature, con un paio di sneakers Puma personalizzate. Tutti i capi sono impreziositi da un dettaglio che farà impazzire i collezionisti: il logo con la lettera "P" (che sta per Pume e Pep) la firma dell'allenatore realizzata in un raffinato color oro. È il modo perfetto per mostrare la propria fede calcistica senza rinunciare a un tocco di classe.

La grande assente: la camicia "grunge" — Nonostante la collezione sia molto curata, i tifosi più attenti hanno notato una mancanza clamorosa. Non c'è traccia, infatti, della famosa camicia a quadri in stile "grunge" (quasi un omaggio a Eddie Vedder dei Pearl Jam) che Pep ha indossato recentemente nella sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Quell'outfit un po' trasandato, che ha fatto discutere i social e i critici di moda, è stato inspiegabilmente escluso dalla linea ufficiale. Forse era un tocco di eccentricità troppo azzardato persino per Puma. La collezione è disponibile da oggi sullo store online ufficiale del Manchester City.