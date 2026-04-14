Ufficiale l'addio di Andoni Iraola al Bournemouth al termine di questa stagione. Il tecnico spagnolo saluta dopo aver battuto ogni record del club. Per il 43enne si profila ora un romantico ritorno in panchina all'Athletic Bilbao

Francesco Intorre 14 aprile - 16:40

Adesso è ufficiale. L'avventura di Andoni Iraola sulla panchina del Bournemouth si concluderà al termine di questa stagione. Dopo un ciclo fantastico, il manager spagnolo lascerà il club in estate. Un addio consensuale e pieno di reciproco rispetto, come confermato dai diretti interessati: "È stato un onore guidare l'AFC Bournemouth e sono orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme", ha dichiarato Iraola.

A fargli eco è stato il presidente Bill Foley, che lo ha ringraziato definendolo "fondamentale nel plasmare la direzione di questo club calcistico nelle ultime tre stagioni". L'addio di Iraola arriva paradossalmente in un momento tesissimo e affascinante del campionato. Mancano solo 6 giornate al termine e le Cherries si trovano all'undicesimo posto in Premier League. Potrebbe sembrare una posizione anonima, ma in realtà i punti di distacco dal sesto posto (attualmente occupato dal Chelsea e valido per l'Europa) sono appena 3.

Un triennio da recordman assoluto — Iraola si è seduto sulla panchina del Bournemouth nel giugno del 2023, ereditando la squadra da Gary O'Neil, che era arrivato quindicesimo. Da quel momento, il tecnico spagnolo è stato per le Cherries un vero e proprio recordman. La prima stagione è stata chiusa al 12º posto con 48 punti, record assoluto del club in Premier League fino ad allora. Questo primato gli è valso la conferma per altre due stagioni. Ma l'annata successiva è andata ancora meglio. Il Bournemouth di Iraola è arrivato al nono posto con ben 56 punti, raggiungendo inoltre i quarti di finale di FA Cup.

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Il richiamo romantico di casa: l'Athletic Club — Ma quale sarà il prossimo capitolo per il manager basco? A 43 anni, per lo spagnolo si aprono le porte di un ritorno a dir poco romantico. Oltremanica i tabloid ne sono sicuri. Il suo nome è infatti fortemente accostato alla panchina dell'Athletic Club. Per Iraola non si tratterebbe di una semplice sfida professionale, ma di un vero e proprio ritorno a casa, avendo indossato quella gloriosa maglia biancorossa per la bellezza di 12 anni da giocatore. Una chiusura del cerchio perfetta per un tecnico che, dopo aver fatto la storia sulla costa sud dell'Inghilterra, è pronto a riabbracciare le proprie radici.