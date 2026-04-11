I gunners continuano a faticare e non convincere nelle ultime settimane: se in Champions la ruota è girata bene, non si può dire lo stesso della prestazione di oggi all'Emirates...

Pietro Rusconi Redattore 11 aprile - 19:07

La sconfitta dell'Arsenal di oggi porta con sé tanta sorpresa e tanti dubbi sulle sorti future del campionato inglese. I gunners infatti hanno gettato al vento un'altra partita chiave di una stagione fin qui molto vincente. Nelle ultime settimane la squadra di Mikel Arteta ha rallentato molto il ruolino di marcia e le sconfitte nei tornei nazionali contro City (EFL Cup) e Southampton (FA Cup) stanno incidendo molto sulla salute mentale dei londinesi.

Dopo un match difficile in Europa contro lo Sporting, vinto solo al 91' grazie a Kai Havertz, l'Arsenal avrebbe dovuto battere un Bournemouth agguerrito e in lotta per un posto europeo. Tuttavia, la sfida non è andata come previsto. Dopo il vantaggio delle cherries con la rivelazione Eli Jr Kroupi (doppia cifra a 19 anni), Gyokeres ha firmato il pareggio su rigore. L'eroe tedesco della notte di Champions si è divorato due occasioni colossali da 0.40 e 0.62 xG e così al 74' ci ha pensato Scott a riportare in vantaggio il Bournemouth consegnando i 3 punti ad Andoni Iraola. Ora il Manchester City si trova a -9, con 2 gare in meno e lo scontro diretto con i gunners da giocare. Saranno due mesi da brividi per Arteta & co.

La delusione di Mikel Arteta —

Il tecnico spagnolo non ha nascosto tutta la frustrazione e la delusione per il cattivo risultato ottenuto in casa: "È un grosso pugno in faccia. Questo è quello che ho detto ai ragazzi. Ora è importante vedere come reagiremo a tutto ciò. Ora che è tutto tornato in bilico c'è bisogno di grande esperienza, di molta grinta e soprattutto avere delle idee chiare su come si vuole affrontare questo momento delicato. Non possono esistere vie di mezzo, o ci siamo o no. Dobbiamo essere molto, molto determinati e forti nel fronteggiare la situazione differentemente da oggi, soprattutto quando le cose non vanno come vorresti".

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Mikel Arteta ha poi parlato del ruolo dei tifosi e dell'Emirates in questi mesi che verranno: "Se l'atmosfera, i tifosi, il supporto e l'energia nello stadio saranno i migliori al mondo, avremo decisamente tante possibilità. I risultati migliori si ottengono solo con questo tipo di supporto, non esistono altre possibilità. Oggi chiediamo scusa ai tifosi e cercheremo di continuare a migliorare".