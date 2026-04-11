Un 1-2 subito ad opera delle Cherries mette l'Arsenal nei guai: la squadra di Guardiola può avvicinarsi

Federico Iezzi Collaboratore 11 aprile - 16:39

Clamoroso in Premier League: l'Arsenal perde in casa contro il Bournemouth e rischia di riaprire il campionato inglese. La squadra di Arteta rimane a +9 dal Manchester City, che ha però due partite in meno. Qualora le vincesse entrambe, la sfida tra Arsenal e City prevista per il 19 aprile avrà il sapore di una finale.

L'Arsenal perde contro il Bournemouth Una sconfitta che non ci voleva e che rischia di avere conseguenze importanti sul destino di questa Premier League. L'Arsenal crolla a sorpresa in casa contro il Bournemouth e rimette in vita il City nella corsa al titolo. All'Emirates Stadium le Cherries sono andate in vantaggio al 17° con gol di Kroupi. Il pareggio dei Gunners, firmato Gyokeres, è arrivato al 35°. Ad affossare la squadra di casa ci ha poi pensato Scott al 74° del secondo tempo.

La sconfitta è di quelle che pesano e che minano le speranze di vittoria finale. Arriva in un periodo fondamentale, e i tre punti avrebbero garantito ai Gunners di tenere il City a debita distanza. Dopo una grande prima metà di stagione, la squadra di Arteta comincia a mostrare qualche segno di cedimento. Proprio recentemente, l'Arsenal è stato annientato proprio dal Manchester City nella finale di Carabao Cup ed è stato eliminato dalla FA Cup per mano del Southampton.

Il City può riaprire la Premier League? — Uno spettro aleggia quindi nelle menti dei tifosi dei Gunners: quello di un possibile sorpasso del Manchester City e dell'ennesimo trionfo mancato. Le possibilità che questo accada esistono. La squadra di Guardiola ha infatti due partite in meno rispetto all'Arsenal: una è quella di domani contro il Chelsea a Stamford Bridge, e l'altra è il recupero del match rinviato contro il Crystal Palace.

Il tutto con vista sulla prossima giornata di Premier League, che mette in calendario proprio il testa a testa tra Manchester City e Arsenal all'Etihad. Se la squadra di Guardiola dovesse fare bottino pieno in queste tre partite, i Citizens ritornerebbero proprio in testa alla classifica a pari punti con i Gunners. E dunque, ci attende un finale di stagione tutto da vivere in Inghilterra.