derbyderbyderby calcio estero L’Alvalade applaude Gyokeres: lo svedese dell’Arsenal si prende l’abbraccio dello Sporting
CHAMPIONS LEAGUE
L’Alvalade applaude Gyokeres: lo svedese dell’Arsenal si prende l’abbraccio dello Sporting
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Il centravanti dei Gunners non ha inciso nella sua ex-casa, ma il ricordo dei tifosi dei Leões rimane sempre vivo
Non la miglior partita per l'attaccante svedese in questa stagione. Nell'andata dei quarti di finale di Champions League, l'Arsenal supera con un gol di Kai Havertz lo Sporting, ma le scene se le prende comunque il grande ex della sfida: Viktor Gyokeres. Il centravanti dei Gunners era atteso all'Alvalade, con i tifosi dei Leões di Lisbona che volevano omaggiare uno degli eroi dell'ultima e trionfante stagione. Ecco gli applausi dopo il triplice fischio. Credits video: "DAZN Portugal" su X