Frank Lampard è stato nominato allenatore del Coventry City il 28 novembre 2024, firmando un contratto di due anni e mezzo. Al suo arrivo la squadra si trovava in una situazione difficile, occupando il 17^ posto in Championship, a soli due punti dalla zona retrocessione. Sotto la sua gestione, il Coventry ha scalato rapidamente la classifica, concludendo la sua prima stagione al 5^ posto e qualificandosi per i Play-off promozione.
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Sogno per il Coventry City di Lampard: possibile emozionante ritorno in Premier
Sogno Premier League, l'impatto di Frank Lampard—
Il Coventry City di Lampard occupa il 1^ posto in Championship, e la squadra è descritta come una "macchina da gol" avendo il miglior attacco del campionato con 84 reti segnate ed è a un passo dalla promozione diretta in Premier League, un traguardo che manca da 25 anni e che può arrivare già oggi se Millwall e Middlesbrough non dovessero vincere. La rinascita sotto Lampard richiama lo spirito della storica FA Cup del 1987. Come allora, il Coventry è tornato a essere la storia più emozionante del calcio inglese, ma questa volta con una leggenda del calcio mondiale al timone che ha trovato a Coventry la sua stessa identità come allenatore.
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L'incontro tra il Coventry City e Frank Lampard è una sorta di "patto di riscatto" tra due entità che hanno conosciuto fallimenti e che ora stanno trovando ciò che hanno sempre meritato. La loro unione fonde la resilienza di una piazza martoriata con la fame e le capacità di un allenatore che doveva dimostrare di non essere finito.
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