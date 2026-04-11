Dalle stalle alle stelle: dopo una grande stagione, il Coventry City guidato da Frank Lampard potrebbe centrare la promozione in Premier League dopo 25 anni di attesa proprio oggi contro lo Sheffield Wednesday già retrocesso

Luigi Mereu 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 14:05)

Frank Lampard è stato nominato allenatore del Coventry City il 28 novembre 2024, firmando un contratto di due anni e mezzo. Al suo arrivo la squadra si trovava in una situazione difficile, occupando il 17^ posto in Championship, a soli due punti dalla zona retrocessione. Sotto la sua gestione, il Coventry ha scalato rapidamente la classifica, concludendo la sua prima stagione al 5^ posto e qualificandosi per i Play-off promozione.

Sogno Premier League, l'impatto di Frank Lampard — Il Coventry City di Lampard occupa il 1^ posto in Championship, e la squadra è descritta come una "macchina da gol" avendo il miglior attacco del campionato con 84 reti segnate ed è a un passo dalla promozione diretta in Premier League, un traguardo che manca da 25 anni e che può arrivare già oggi se Millwall e Middlesbrough non dovessero vincere. La rinascita sotto Lampard richiama lo spirito della storica FA Cup del 1987. Come allora, il Coventry è tornato a essere la storia più emozionante del calcio inglese, ma questa volta con una leggenda del calcio mondiale al timone che ha trovato a Coventry la sua stessa identità come allenatore.

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L'incontro tra il Coventry City e Frank Lampard è una sorta di "patto di riscatto" tra due entità che hanno conosciuto fallimenti e che ora stanno trovando ciò che hanno sempre meritato. La loro unione fonde la resilienza di una piazza martoriata con la fame e le capacità di un allenatore che doveva dimostrare di non essere finito.