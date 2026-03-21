Championship, Watford-Leicester: diretta live e streaming gratis

Il Watford vuole avvicinarsi alla zona playoff, il Leicester deve salvarsi. Due squadre con pressioni diverse ma entrambe obbligate a fare risultato.

Stefano Sorce 21 marzo - 00:34

Non tutte le partite valgono allo stesso modo, anche se i punti in palio sono sempre tre. Watford-Leicester è una di quelle in cui il peso specifico cambia completamente a seconda di chi la guarda. Sabato 21 marzo 2026, alle ore 16:00, Vicarage Road diventa il punto d’incontro tra una squadra che sogna i playoff e un’altra che prova disperatamente a evitare il tracollo.

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Momento delle due squadre — Il Watford arriva a questa sfida con entusiasmo e ambizione. La vittoria contro il Wrexham ha rilanciato le quotazioni dei Hornets nella corsa playoff, portandoli a -5 dal sesto posto. La squadra di Edward Still ha trovato una certa continuità, perdendo solo una delle ultime quattro partite, ma deve ancora dimostrare di saper mantenere lo stesso livello nel lungo periodo. Il fattore casa è stato spesso un’arma, anche se nelle ultime uscite è mancata un po’ di solidità nei risultati.

Il Leicester, invece, vive un momento completamente diverso. Ventitreesimo posto, zona retrocessione e una pressione che cresce giornata dopo giornata. La sconfitta contro il QPR ha evidenziato fragilità evidenti, soprattutto nella gestione dei momenti della partita. Da quando Rowett è arrivato, i risultati non sono decollati: una sola vittoria nelle ultime sei. E fuori casa il problema è ancora più evidente, con diversi pareggi ma nessuna vera accelerazione.

Probabili formazioni di Watford-Leicester — Watford (4-4-2): Selvik; Abankwah, Pollock, Goglichidze, Bola; Irankunda, Louza, Ekwah, Chakvetadze; Kayembe, Kjerrumgaard.

Leicester City (4-2-3-1): Stolarczyk; Pereira, Okoli, Nelson, Thomas; Winks, James; Fatawu, Mukasa, Mavididi; Daka.

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