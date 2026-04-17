Barcellona, fuori dalla Champions ma Hansi Flick verso il rinnovo

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, il Barcellona continua a credere in Hansi Flick e l'allenatore tedesco sembra addirittura andare verso il rinnovo

Antonino Paradino 17 aprile - 14:05

Il Barcellona esce dalla Champions League, ma il progetto di Hansi Flick non è minimamente in discussione. Anzi, dalle parti del Camp Nou la fiducia nei confronti del tecnico tedesco sembra totale e la società blaugrana starebbe già lavorando al rinnovo del contratto.

Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale contro l’Atlético Madrid, il club catalano considera il percorso della squadra comunque positivo e coerente con la linea di crescita impostata a inizio stagione. Inoltre, provando a lasciarsi alle spalle le brutte notti del Metropolitano (sia in Champions che in Copa del Rey), il Barcellona continua a viaggiare a ritmi alti in campionato e, con un solido +9 dal Real Madrid, inizia già a sentire il profumo del trionfo. Anche per questo motivo, la dirigenza starebbe quindi accelerando i contatti per prolungare l’accordo con Flick.

La situazione contrattuale di Flick — L'allenatore tedesco ha un contratto con il Barcellona fino al 2027. Secondo Mundo Deportivo però, nonostante la volontà del club, Flick sembrerebbe non voler affrettare i tempi per il rinnovo. La dirigenza blaugrana vorrebbe prolungare l’accordo col proprio tecnico fino al 2028, con opzione fino al 2029 al raggiungimento di determinati obiettivi. Dalla loro parte, infatti, il Barcellona considera Hansi Flick una figura chiave per il futuro della squadra, soprattutto per la gestione dei giovani talenti blaugrana e per la costruzione di un gruppo competitivo in vista delle prossime stagioni.

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L’idea del rinnovo e l'accordo verbale — Sempre secondo la testata spagnola, tra il Barcellona e Hansi Flick esisterebbe infatti un accordo verbale favorito dagli ottimi rapporto con Pini Zahavi (agente dell'allenatore tedesco). L'allenatore ha comunque ribadito la volontà di discutere del rinnovo soltanto a fine stagione, poiché crede che adesso sia fondamentale non avere distrazioni.

Una scelta decisamente saggia, che porta il Barça a rimandare la questione e a tenere alta la concentrazione del club in questo rush finale. Lì dove la priorità non è il rinnovo, ma la conquista del campionato spagnolo.