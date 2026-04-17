Lewandowski sul futuro: “Abbiamo ancora tempo per pensare”

Il futuro di Robert Lewandowski è ancora un punto interrogativo. Il polacco ha ribadito di non avere fretta, mentre il Milan e la Juventus restano alla finestra

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 aprile 2026 (modifica il 17 aprile 2026 | 12:18)

Robert Lewandowski non ha bisogno di presentazioni. Il polacco ha lasciato il segno ovunque abbia giocato, dimostrandosi un vero rapace d'aria. In carriera ha indossato la maglia del Borussia Dortmund, collezionando oltre 100 gol in più di 180 presenze, prima di vestire per oltre 370 volte quella del Bayern Monaco. Club con cui ha segnato 344 gol e ha vinto l'unica Champions League nella stagione 2019-20.

Dopo 12 stagioni in Germania, Lewandowski lascia la Bundesliga per approdare in un altro campionato tra i big d'Europa: la Liga. Qui, si accasa al Barcellona e con i Blaugrana fa ciò che gli riesce meglio: quasi 120 gol in oltre 180 presenze. Numeri da capogiro, da un recordman che forse avrebbe potuto raccogliere di più nella sua carriera in termini di titoli, ma indubbiamente tra i più forti attaccanti al mondo.

E adesso? Improvvisamente il suo futuro sembra trovarsi a un bivio: rinnovo con taglio dello stipendio o sarà addio. L'età è un coefficiente da prendere in considerazione - 37 anni - ma il polacco non vuole saperne di appendere gli scarpini al chiodo. Pertanto, l'ipotesi Serie A non sarebbe più impraticabile e con un Milan e una Juventus in cera di un leader nel reparto offensivo, tutto può ancora succedere. Lewandowski però, ad oggi, è ancora un giocatore del Barcellona ed è concentrato nelle ultime partita della stagione per conquistare il titolo, e il miglior piazzamento possibile.

Robert Lewandowski non scopre le carte: le parole dell'attaccante dei Blaugrana — Il centravanti polacco è stato intervistato da TV3 e quando gli è stato chiesto se avesse fatto chiarezza in merito al suo futuro, il classe '88 ha risposto senza esitazione: "C'è ancora tempo per parlarne. Il club sa cosa penso e io ho avuto tempo per pensare". Poi l'attaccante dei Blaugrana ha continuato, facendo riferimento alle prossime partite in programma: "Ora non voglio parlare del mio futuro e delle possibili offerte, perché è più importante prepararsi per le prossime partite che restano e i gol da realizzare".

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Il polacco sulle voci di mercato — Infine, il centravanti del Barça ha concluso: "La stampa? Che esca qualcosa di nuovo ogni giorno non è importante". Parole forti quelle di Lewandowski, che dimostrano quanto il calciatore sia certo di essere stato chiaro con il proprio al club. Almeno questo è ciò che traspare dalle sue dichiarazioni. Per saperne di più sul suo futuro, non resterà che attendere ancora, intanto in Italia si continua a sperare.