Il centravanti è in scadenza di contratto con il Barcellona ed i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza per prenderlo a zero

Jacopo del Monaco 10 aprile - 09:52

Anche se la stagione è ancora in corso, il Milan sta già pensando a quella che verrà ed un obiettivo di mercato è Robert Lewandowski. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, infatti, in quest'annata ha avuto dei problemi nel reparto offensivo tra giocatori fuori ruolo come Leão, Pulisic e Nkunku ed altri, come Giménez e Füllkrug, che non hanno dato una grandissima mano. Tra l'altro, il messicano è tornato a disposizione da poco a causa dell'infortunio alla caviglia che l'ha tenuto fermo per diverso tempo. Per questo motivo il Diavolo ha bisogno di un grande nome in attacco ed il polacco può essere un'occasione, visto che è in scadenza di contratto col Barcellona. Ecco l'indiscrezione di mercato della Gazzetta dello Sport.

Milan, obiettivo Lewandowski per la prossima stagione — I rossoneri, attualmente, occupano la terza posizione in Serie A con 63 punti e nell'ultima giornata hanno perso 1-0 lo scontro diretto col Napoli al Maradona. L'obiettivo del Milan sarà quello di difendere il proprio posto in classifica che lo riporterebbe in Champions League dopo un anno di assenza dalle coppe.

In vista della prossima stagione, il Diavolo ha l'urgente bisogno di un vero centravanti e la Gazzetta dello Sport ha riportato che Lewandowski è nella lista degli obiettivi per la prossima annata. Il contratto dell'esperto giocatore del Barcellona scadrà a fine giugno e tante squadre, tra cui la Juventus, lo stanno puntando. Per questo motivo il Milan vuole battere la concorrenza cercando di portare in Italia uno degli attaccanti più forti degli ultimi anni.

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Nato nel 1988, negli ultimi anni Lewandowski ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Tra Borussia Dortmund, Bayern Monaco ed ora Barcellona ha fatto esultare ed emozionare i propri tifosi a suon di gol, grazie ai quali ha ottenuto diversi record. Con le sue 312 reti, infatti, il polacco occupa il secondo posto nella classifica dei marcatori all-time della Bundesliga, risultando il miglior straniero della massima competizione tedesca. Con la maglia del Bayern ha vinto ben 19 trofei e ben sette titoli di capocannoniere della Bundes. Ancora oggi, nonostante l'età, spesso sa essere decisivo ed il Milan ha bisogno di un bomber come lui.