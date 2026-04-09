Tra gli incontri disputati nella giornata di ieri spicca, in particolare modo, quello che ha messo di fronte il Barcellona di Hansi Flick e l' Atlético Madrid di Diego Simeone . Le due big del calcio spagnolo, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'andata dei quarti di finale della Champions League . Presso il Camp Nou, i Colchoneros hanno vinto 0-2 grazie alle reti di Julian Alvarez ed Alexander Sørloth . Al termine del match, il tecnico dei Blaugrana ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi, in particolar modo, su un episodio che ha fatto molto discutere.

Barcellona-Atlético Madrid, Flick: "Pubill doveva essere espulso ed era rigore per noi"

Durante la seconda frazione di gioco, l'Atlético doveva rimettere la palla in gioco e se ne sono occupati il portiere Musso ed il terzino destro Marc Pubill. Quest'ultimo, però, ha toccato la palla con le mani e ciò ha portato alle proteste da parte del Barça che chiedeva il calcio di rigore. Il direttore di gara, però, ha lasciato proseguire l'azione. Di quest'episodio ne ha parlato Flick: "Non capisco perché non sia intervenuto il VAR. Allora a cosa serve in situazioni del genere? C'era un'espulsione e l'arbitro avrebbe dovuto assegnarci il rigore. Spero che diano spiegazioni". Parlando della partita, invece, ha dichiarato: "Nonostante le sconfitta, abbiamo avuto diverse occasioni. Abbiamo giocato molto bene anche dopo l'espulsione di Cubarsí. L'Atlético ha segnato due reti e mezzo in mostra le proprie qualità. Noi non ci arrenderemo. Adesso abbiamo un derby in campionato e poi penseremo al ritorno di Champions".