Tra gli incontri disputati nella giornata di ieri spicca, in particolare modo, quello che ha messo di fronte il Barcellona di Hansi Flick e l'Atlético Madrid di Diego Simeone. Le due big del calcio spagnolo, infatti, hanno giocato contro in occasione dell'andata dei quarti di finale della Champions League. Presso il Camp Nou, i Colchoneros hanno vinto 0-2 grazie alle reti di Julian Alvarez ed Alexander Sørloth. Al termine del match, il tecnico dei Blaugrana ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi, in particolar modo, su un episodio che ha fatto molto discutere.
Dichiarazioni
Barcellona-Atlético Madrid, Flick: “Pubill? Era rosso e rigore per noi. A cosa serve il VAR?”
Barcellona-Atlético Madrid, Flick: "Pubill doveva essere espulso ed era rigore per noi"—
Durante la seconda frazione di gioco, l'Atlético doveva rimettere la palla in gioco e se ne sono occupati il portiere Musso ed il terzino destro Marc Pubill. Quest'ultimo, però, ha toccato la palla con le mani e ciò ha portato alle proteste da parte del Barça che chiedeva il calcio di rigore. Il direttore di gara, però, ha lasciato proseguire l'azione. Di quest'episodio ne ha parlato Flick: "Non capisco perché non sia intervenuto il VAR. Allora a cosa serve in situazioni del genere? C'era un'espulsione e l'arbitro avrebbe dovuto assegnarci il rigore. Spero che diano spiegazioni". Parlando della partita, invece, ha dichiarato: "Nonostante le sconfitta, abbiamo avuto diverse occasioni. Abbiamo giocato molto bene anche dopo l'espulsione di Cubarsí. L'Atlético ha segnato due reti e mezzo in mostra le proprie qualità. Noi non ci arrenderemo. Adesso abbiamo un derby in campionato e poi penseremo al ritorno di Champions".
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Nel corso della scorsa edizione della massima competizione europea ha avuto luogo un episodio simile a quello che, ieri sera, ha visto Musso e Pubill protagonisti. È successo durante la partita della league phase tra il Club Bruges e l'Aston Villa giocata ad inizio novembre del 2024. La squadra inglese doveva rimettere il pallone in gioco, il portiere Emiliano Martinez ha passato la palla a Mings, il quale ha fermato il pallone con la mano portando, così, all'assegnazione del rigore poi realizzato da Vanaken.
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