Barcellona-Espanyol: la diretta gratuita del match di Liga

Derby di Barcellona, il Barça sfida l’Espanyol al Camp Nou nella 31ª giornata di Liga

Stefano Sorce 9 aprile - 01:07

Il derby, anche quando la classifica sembra sbilanciarlo, conserva sempre un modo tutto suo di farsi sentire. Barcellona-Espanyol, in programma sabato 11 aprile 2026 alle 18:30 allo Spotify Camp Nou, mette davanti due squadre che arrivano da stagioni molto diverse, quasi opposte. Da una parte c’è un Barcellona che ha trasformato il campionato in una lunga dimostrazione di forza; dall’altra un Espanyol che naviga a metà classifica, con meno certezze e con la tentazione di provare a sporcare la festa proprio nella partita più sentita. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS BARCELLONA-ESPANYOL SU BET365.

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Il Barcellona si presenta a questo derby con numeri che parlano da soli. I blaugrana comandano con 76 punti, costruiti attraverso 25 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, e soprattutto con un rendimento interno che ha qualcosa di feroce: 15 vittorie su 15 partite in casa. È il dato che meglio racconta la dimensione della squadra di Hansi Flick, capace di imporsi con continuità e di trasformare il Camp Nou in un terreno quasi proibitivo per chiunque.

L’Espanyol arriva al derby con una classifica più tranquilla rispetto alle zone calde, ma senza il passo di una squadra davvero in crescita. I biancoblù sono decimi con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte, con un bilancio reti di 36 gol fatti e 44 subiti. È la fotografia di una stagione irregolare, in cui il peso delle giornate positive non è mai bastato per aprire un discorso più ambizioso. Le ultime cinque partite raccontano bene il momento: nessuna vittoria, con tre pareggi e due sconfitte. L’ultimo 0-0 contro il Betis ha lasciato l’impressione di una squadra ordinata a tratti, ma con poche idee davvero pericolose negli ultimi metri.