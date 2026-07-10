Secondo quanto riportato dall'ANSA, un tribunale colombiano ha ordinato il sequestro di una villa appartenente all'ex portiere della Nazionale di calcio sudamericana, René Higuita. Secondo l'accusa, "El Loco", così soprannominato in Patria per le sue gesta tutt'altro che banali, avrebbe acquistato l'immobile con denaro sporco proveniente dal cartello del narcotrafficante per eccellenza, Pablo Escobar.

L'origine del fatto

La Colombia , a cavallo fra gli anni '80 e '90, viveva anni di terrore a causa della presenza radicata, su tutto il territorio, di narcotrafficanti spietati. Il boss supremo era, ovviamente,. Uno degli uomini più potenti del Sudamerica, capace di spostare milioni e milioni di dollari al giorno grazie alla produzione e alla vendita della droga. La sua popolarità, crescente di settimana in settimana, ha permesso al latitante, poi ucciso nel 1993, di creare una fittissima rete di contatti con personalità dello spettacolo e del calcio dell'epoca. Fra loro c'era, naturalmente, il portiere della Nazionale colombiana, famoso più per le giocate stravaganti, indimenticabile lo scorpione sulla linea di porta, che per le parate.

NAPLES, ITALY - JUNE 23: L'attaccante del Camerun Roger Milla porta palla nella porta vuota per segnare il gol della vittoria dopo aver sottratto il pallone al portiere colombiano Rene Higuita (a sinistra) a centrocampo durante la partita della Seconda fase tra Camerun e Colombia il 23 giugno a Napoli, Italia. (Photo by Allsport/Getty Images)

Il rapporto fra i due era cosa nota. E si sa che, chi portava rispetto al boss Escobar riceveva in cambio beni preziosi, sotto forma di gioielli, denaro o immobili. Proprio una delle ville di Higuita, comprata in un quartiere residenziale di lusso di Medellin, città natale del portiere e sede delle operazioni illecite del cartello colombiano, è stata posta sotto sequestro da un tribunale colombiano. Secondo i giudici, sarebbe stata acquistata con denaro proveniente dalle attività illecite di Escobar.

René Higuita rompe el silencio y habla de su casa, dinero ilícito y testaferros: “Lo mío es legal” #LoMásBlu #MañanasBlu pic.twitter.com/U9AbYNhJMF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 9, 2026

L'annuncio di Higuita

Intervenuto ai microfoni di BluRadio Colombia, lo storico portiere dell'ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza di primo grado emessa dal tribunale di. Nel 2014, anno in cui l'inchiesta venne avviata dalla Procura per fare luce sulla provenienza della casa,affermò di aver comprato l'immobile in modo legale nel 1992, senza ricorrere a soldi del narcotraffico.