Una delle squadre che più si è messa in luce nelle prime fasi del Mondiale è stata la Colombia. I Cafeteros arrivavano all'ottavo di finale contro la Svizzera con i gradi di favorita. Un peso, probabilmente, troppo difficile da sopportare per una Nazionale forte ma che non è mai andata oltre i quarti di finale nella sua storia. L'eliminazione, avvenuta ai tiri di rigore contro gli elvetici, ha gettato nel caos i tifosi colombiani e, soprattutto, una leggenda vivente come Radamel Falcao.

L'analisi della gara del Tigre

, nella sua analisi ai microfoni di ESPN, ha parlato in primis della maledizione dagli undici metri: "È un peccato, perché abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. In questa fase, in una competizione come questa, l'avversario ha il livello per non perdonarti, ed. È un aspetto su cui dobbiamo assolutamente lavorare nel nostro calcio, nelle nostre squadre, nei nostri club, nella nazionale. Non lo dico per criticare, ma dobbiamo essere ragionevoli;".

KAZAN, RUSSIA - JUNE 24: Radamel Falcao della Colombia festeggia il gol del secondo tempo della sua squadra durante la partita del gruppo H della Coppa del Mondo FIFA 2018 in Russia tra Polonia e Colombia al Kazan Arena il 24 giugno 2018 a Kazan, in Russia. (Photo by Julian Finney/Getty Images)

El Tigre, così soprannominato dai tifosi colombiani quando giocava, ha poi esteso il raggio d'azione cercando di trovare le cause che hanno portato all'ennesima delusione: "Non è possibile che non abbiamo una categoria C; è una vergogna che il nostro calcio manchi di competitività e alimenti la mediocrità e la pigrizia, con squadre che non investono perché sanno che non retrocederanno in una divisione C. Squadre che hanno budget da Prima Divisione e pagano i giocatori una miseria, e l'unica cosa che si genera è la mediocrità nell'istituzione e negli stessi giocatori che sanno che non succederà nulla se finiscono ultimi".

🇨🇴 | FALCAO FUE CONTUNDENTE PARA CRITICAR LA ESTRUCTURA DEL FPC LUEGO DE LA ELIMINACIÓN DE COLOMBIA.



🗣️: "Es una lastima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estás instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha… pic.twitter.com/M3DU1mfuPD — Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) July 7, 2026

La stoccata al movimento calcistico colombiano

"Il nostro calcio merita di meglio.ha migliorato la nazionale colombiana, le ha fornito risorse,. Questi giocatori lavorano sodo, si formano in Colombia e altrove, cercando di dare il massimo. Siamo grati a loro per quello che hanno fatto . Ma il nostro calcio non può continuare ad alimentare la pigrizia e la mediocrità .". In un momento così delicato per la Nazionale colombiana,ha mostrato tutta la propria lucidità e conoscenza dei fatti. La finale di Copa America del 2024 e il buon percorso in questo torneo devono essere i punti di partenza per i Cafeteros, vogliosi di provare a competere al pari delle altre potenze mondiali.