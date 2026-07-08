Radamel Falcao commenta il movimento calcistico colombiano dopo l'eliminazione ai rigori contro la Svizzera
Orlando City, Muriel segna un gol da lontanissimo. Ma il portiere la combina grossa
Una delle squadre che più si è messa in luce nelle prime fasi del Mondiale è stata la Colombia. I Cafeteros arrivavano all'ottavo di finale contro la Svizzera con i gradi di favorita. Un peso, probabilmente, troppo difficile da sopportare per una Nazionale forte ma che non è mai andata oltre i quarti di finale nella sua storia. L'eliminazione, avvenuta ai tiri di rigore contro gli elvetici, ha gettato nel caos i tifosi colombiani e, soprattutto, una leggenda vivente come Radamel Falcao.
L'analisi della gara del TigreRadamel Falcao, nella sua analisi ai microfoni di ESPN, ha parlato in primis della maledizione dagli undici metri: "È un peccato, perché abbiamo avuto delle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. In questa fase, in una competizione come questa, l'avversario ha il livello per non perdonarti, ed è stato proprio dal dischetto, come in tante altre occasioni, che il nostro gioco è stato frenato dai rigori. È un aspetto su cui dobbiamo assolutamente lavorare nel nostro calcio, nelle nostre squadre, nei nostri club, nella nazionale. Non lo dico per criticare, ma dobbiamo essere ragionevoli; dobbiamo prestare molta attenzione a questo aspetto perché ci sono state troppe delusioni".
El Tigre, così soprannominato dai tifosi colombiani quando giocava, ha poi esteso il raggio d'azione cercando di trovare le cause che hanno portato all'ennesima delusione: "Non è possibile che non abbiamo una categoria C; è una vergogna che il nostro calcio manchi di competitività e alimenti la mediocrità e la pigrizia, con squadre che non investono perché sanno che non retrocederanno in una divisione C. Squadre che hanno budget da Prima Divisione e pagano i giocatori una miseria, e l'unica cosa che si genera è la mediocrità nell'istituzione e negli stessi giocatori che sanno che non succederà nulla se finiscono ultimi".
🇨🇴 | FALCAO FUE CONTUNDENTE PARA CRITICAR LA ESTRUCTURA DEL FPC LUEGO DE LA ELIMINACIÓN DE COLOMBIA.— Fútbol Gráfico (@GraficoFutbol) July 7, 2026
🗣️: "Es una lastima por las oportunidades que tuvimos, no supimos capitalizarlas. En estás instancias en una competición como tal el rival tiene el nivel para no perdonarte y ha… pic.twitter.com/M3DU1mfuPD
La stoccata al movimento calcistico colombiano"Il nostro calcio merita di meglio. Questa dirigenza ha migliorato la nazionale colombiana, le ha fornito risorse, ha creato centri di allenamento a Bogotá e Barranquilla e sta dando alla squadra tutto ciò di cui ha bisogno. Questi giocatori lavorano sodo, si formano in Colombia e altrove, cercando di dare il massimo. Siamo grati a loro per quello che hanno fatto . Ma il nostro calcio non può continuare ad alimentare la pigrizia e la mediocrità . Forse siamo l'unico paese al mondo senza una terza o quarta divisione, e perdiamo giocatori a 20 anni perché non hanno dove giocare". In un momento così delicato per la Nazionale colombiana, Falcao ha mostrato tutta la propria lucidità e conoscenza dei fatti. La finale di Copa America del 2024 e il buon percorso in questo torneo devono essere i punti di partenza per i Cafeteros, vogliosi di provare a competere al pari delle altre potenze mondiali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA