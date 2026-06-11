Radamel Falcao, intervistato da ESPN Sports, si è immedesimato in Julian Alvarez e ha parlato di cosa farebbe al posto dell'attaccante argentino. L'ex attaccante colombiano del Monaco non ha dubbi sul futuro del giovane attaccante.

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Falcao e il consiglio ad Alvarez: "I tifosi dell'Atletico sono unici"

BUCAREST, ROMANIA – 9 MAGGIO: Radamel Falcao dell'Atlético Madrid esulta dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la finale di Finale di UEFA Europa League 2012 tra l'Atlético Madrid e l'Athletic Bilbao alla Arena Națională il 9 maggio 2012 a Bucarest, Romania. (Foto di Scott Heavey/Getty Images)

Radamel Falcao è passato da Madrid - sponda Atletico - e sa bene cosa significa indossare la maglia dei colchoneros. Sebbene l'esperienza del colombiano al Vicente Calderon sia durata solo due anni, tra l'attaccante e i tifosi biancorossi si creò un legame indissolubile. Legame che si interruppe troppo presto, quando l'attaccante fu ceduto al Monaco. E Falcao e i colchoneros si salutarono in lacrime.

Falcao è tornato a parlare della sua esperienza all'Atletico in un'intervista rilasciata ad Espn Sports. "Non so cosa ci sia di speciale nell'Atlético de Madrid, ma quando arrivi lì, la gente è così appassionata. Ed è così affettuosa con i giocatori quando vede che dai il massimo in campo, che alla fine ti conquistano. I tifosi dell'Atlético de Madrid alla fine mi hanno conquistato".

¿QUÉ ES LO MEJOR PARA JULIÁN ÁLVAREZ? Así lo ve Radamel Falcao.



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Il colombiano ha anche fatto un parallelo con Julian Alvarez. L'attaccante argentino - impegnato con la sua nazionale al Mondiale - è al centro di numerosi rumours sul suo futuro. Nonostante i dirigenti respingano ogni voce, il calciatore ha una clausola rescissoria e dove giocherà nella prossima stagione è ancora in dubbio. Ed ha dato un consiglio da fratello maggiore a Julian, consapevole di cosa vuol dire lasciare i colchoneros.

"Credo che Julián non potrebbe trovarsi in un posto migliore di questo. Potrebbe esserci un progetto con molti più soldi, ma non credo che ce ne saranno molti altri perché l'Atlético de Madrid è stato recentemente acquistato da un fondo molto importante". Ma per Radamel, fondamentale è anche il ruolo dei tifosi: "Tuttavia, la passione e l'affetto che i tifosi dell'Atlético de Madrid ti dimostrano sono incredibili , oltre al fatto di trovarsi in una grande città come Madrid".

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