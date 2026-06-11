A pochissimi giorni dal tanto atteso debutto ai Mondiali 2026 contro l'Algeria, il clima in casa Albiceleste è un mix di sollievo e forte preoccupazione. Se da una parte lo staff tecnico ha potuto festeggiare il pieno recupero in extremis dell'attaccante Julián Álvarez, dall'altra si sono improvvisamente accesi i campanelli d'allarme intorno alle condizioni fisiche di Nicolas Tagliafico e Nicolas Gonzalez.

Secondo quanto riferito dai media argentini, entrambi i calciatori si stanno attualmente allenando a parte e rischiano seriamente di saltare la gara d'esordio contro la nazionale guidata da Vladimir Petkovic. Il 33enne difensore del Lione ha subito un colpo al soleo della gamba sinistra. Subito durante il match di preparazione contro l'Honduras, motivo per cui non era già stato convocato per la successiva amichevole contro l'Islanda. Discorso simile per l'esterno di proprietà dell'Atletico Madrid, bloccato in questi giorni da un fastidioso sovraccarico muscolare.

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L'esito degli esami e il piano B di Scaloni

La situazione dello spogliatoio sudamericano è in continua evoluzione. Entrambi i giocatorisi sottoporranno in giornata a esami strumentali approfonditi per valutare l'eventuale presenza di una, scenario che genera comprensibili apprensioni nel quartier generale dei campioni del Mondo in carica. In linea di principio, la loroall'intero torneo iridato non è fortunatamente a rischio, ma leandranno monitorate con estremagiorno dopo giorno. Le recenti noie fisiche dell'ex Fiorentina aprono profonde riflessioni per il commissario tecnico Lionel, costretto a ridisegnare il proprio scacchiere. In caso di forfait confermato per, invece, l'indiziato numero uno a prendersi una maglia da titolare sulla fascia sinistra della difesa argentina appare Facundo

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 27 MARZO: Nicolas Gonzalez dell'Argentina controlla il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Mauritania allo Stadio Alberto J. Armando il 27 marzo 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Il caso Dibu Martinez e la tentazione Beltran

I problemi per, tuttavia, non si limitano ai soli giocatori di movimento. Anche la portavive ore di ansia per via della situazione legata al Dibu. L'estremo difensore si sottoporrà nelle prossime ore a unamagnetica per verificare le esatte condizionidella mano destra, che si erapoco prima di scendere in campo per la finale divinta con la maglia. Questo infortunio non ha comunque impedito al portiere di allenarsicon i guantoni, seppur con una vistosa fasciatura, e di prendere parte alle amichevoli disputate finora. In caso di esito positivo degli accertamenti clinici, il 33enne si candiderà di diritto per una maglia dacontro; altrimenti, è già stato pre-allertato il giovanissimo Santiago, talentuosa rivelazione delpronta a fare il grande salto.

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