Con un comunicato ufficiale, la dirigenza viola ha reso noto la nomina dell'ormai ex Sassuolo come nuovo tecnico dei toscani. Contratto fino al 2028
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Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ormai ex Sassuolo ha firmato questo pomeriggio un contratto con il club toscano fino al 2028. A confermalo è stata la stessa dirigenza dei Viola con un comunicato ufficiale. Con i neroverdi, come ricordiamo, in due anni il Campione del Mondo 2006 ha ottenuto una promozione ed un ottimo 11°posto nella passata stagione.
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Fiorentina, è ufficiale Fabio Grosso: l'ex Sassuolo ha firmato fino al 2028Nella prossima stagione sulla panchina della Fiorentina ci sarà Fabio Grosso. Ormai è ufficiale. L'ex allenatore del Sassuolo, reduce da un onorevole 11° posto nella stagione appena conclusa, ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al 2028: "Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe B. Commisso - Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti".
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Nonostante la Fiorentina sia una piazza completamente diversa da quella del Sassuolo, la nuova sfida non spaventa l'ex difensore del Palermo: "Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione".
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