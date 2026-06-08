Con un comunicato ufficiale, la dirigenza viola ha reso noto la nomina dell'ormai ex Sassuolo come nuovo tecnico dei toscani. Contratto fino al 2028

Mattia Celio
Selhurst Park, stadio del Crystal Palace - Getty Images

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Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ormai ex Sassuolo ha firmato questo pomeriggio un contratto con il club toscano fino al 2028. A confermalo è stata la stessa dirigenza dei Viola con un comunicato ufficiale. Con i neroverdi, come ricordiamo, in due anni il Campione del Mondo 2006 ha ottenuto una promozione ed un ottimo 11°posto nella passata stagione.

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Fiorentina, è ufficiale Fabio Grosso: l'ex Sassuolo ha firmato fino al 2028

Nella prossima stagione sulla panchina della Fiorentina ci sarà Fabio Grosso. Ormai è ufficiale. L'ex allenatore del Sassuolo, reduce da un onorevole 11° posto nella stagione appena conclusa, ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al 2028: "Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe B. Commisso - Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti".
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Il nuovo allenatore ha commentato così il suo nuovo incarico: "Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità".

Grosso Torino Sassuolo
FIRENZE, ITALIA - 26 APRILE: Fabio Grosso, allenatore dell'US Sassuolo, osserva la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo Calcio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Italia, il 26 aprile 2026. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nonostante la Fiorentina sia una piazza completamente diversa da quella del Sassuolo, la nuova sfida non spaventa l'ex difensore del Palermo: "Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione".

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