Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L'ormai ex Sassuolo ha firmato questo pomeriggio un contratto con il club toscano fino al 2028. A confermalo è stata la stessa dirigenza dei Viola con un comunicato ufficiale. Con i neroverdi, come ricordiamo, in due anni il Campione del Mondo 2006 ha ottenuto una promozione ed un ottimo 11°posto nella passata stagione.

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365

Fiorentina, è ufficiale Fabio Grosso: l'ex Sassuolo ha firmato fino al 2028

Caricamento post Instagram...

Nella prossima stagione sulla panchina della Fiorentina ci sarà Fabio. Ormai è ufficiale. L'ex allenatore del, reduce da un onorevole 11° posto nella stagione appena conclusa, ha firmato questo pomeriggio un contratto fino al 2028: "Siamo molto felici di accogliere Fabio Grosso alla Fiorentina – ha ribadito il Presidente Giuseppe B. Commisso - Fabio non è soltanto un Campione del Mondo: è un allenatore che si è costruito il proprio percorso con lavoro, idee e risultati, dimostrando di saper guidare squadre e affrontare sfide importanti".Il nuovo allenatore ha commentato così il suo nuovo incarico: "Ringrazio tutta la Società, in particolare il Presidente Giuseppe Commisso e sua madre Catherine per avermi affidato la guida tecnica della Fiorentina. Sono davvero felice di poter cogliere questa straordinaria opportunità. Arrivo in un club prestigioso, con una tifoseria appassionata e una città che vive il calcio con grande intensità".

FIRENZE, ITALIA - 26 APRILE: Fabio Grosso, allenatore dell'US Sassuolo, osserva la partita di Serie A tra ACF Fiorentina e US Sassuolo Calcio allo stadio Artemio Franchi di Firenze, Italia, il 26 aprile 2026. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nonostante la Fiorentina sia una piazza completamente diversa da quella del Sassuolo, la nuova sfida non spaventa l'ex difensore del Palermo: "Non amo mai fare promesse, ma consapevole delle responsabilità che mi aspettano, mi sento fin da subito di poter garantire serietà, professionalità e coinvolgimento nel costruire una squadra che abbia coraggio e ambizione".

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365