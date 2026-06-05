La notizia era nell'aria da diverso tempo e adesso è anche arrivata l'ufficialità: Paolo Vanoli non è più l'allenatore della Fiorentina. La squadra toscana e il tecnico ex Venezia e Torino si sono uniti il 7 novembre scorso, dopo il pasticcio targato Stefano Pioli. Vanoli ha ereditato la viola all'ultimo posto con quattro punti conquistati in dieci giornate e, giornata dopo giornata, ha sistemato le lacune principali della squadra costruendo una salvezza, che ad un certo punto, appariva impensabile.

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La nota del club viola

"La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.

Il tecnico e il suo gruppo di lavoro sono subentrati a novembre nel corso di una stagione che fino a quel momento aveva visto la squadra senza vittorie e all’ultimo posto della classifica. Solo una grande cultura del lavoro e un forte senso di appartenenza hanno permesso a Vanoli di ricreare le condizioni per ripartire e invertire la rotta.

Nel massimo campionato nessuno era riuscito ad evitare la retrocessione con queste premesse e a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite di campionato. È stata una strada complicata e piena di insidie ma il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per garantire al Club la permanenza in Serie A.

Oggi il nostro percorso insieme si interrompe ma la gratitudine per quanto fatto e la stima per l'uomo e per il professionista rimarranno immutate".

GENOA, ITALY - 9 NOVEMBRE: Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, osserva prima della partita di Serie A tra Genoa CFC e ACF Fiorentina allo Stadio Luigi Ferraris il 9 novembre 2025 a Genova, Italia. (Photo by Simone Arveda/Getty Images)

“Desidero ringraziare personalmente Paolo Vanoli e tutto il suo staff – ha sottolineato il Presidente Giuseppe B. Commisso - Sono arrivati in un momento estremamente difficile della nostra stagione, con la squadra all’ultimo posto e ancora senza una vittoria, e hanno avuto la forza, la serietà e il coraggio di rimettere il gruppo in piedi. Hanno riportato fiducia, unità e compattezza, guidando la Fiorentina alla salvezza in condizioni dalle quali nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a salvarsi. A Paolo e al suo staff resteranno sempre la mia gratitudine, il mio rispetto e i miei migliori auguri per il futuro.

Al Mister ed a tutto il suo staff, la Fiorentina augura il meglio per il prosieguo della loro vita professionale e privata".

GRAZIE MISTER VANOLI



La Proprietà, la Dirigenza e tutta la Fiorentina ringraziano Mister Paolo Vanoli e tutto il suo staff per la professionalità, la passione e il coraggio con cui hanno guidato la Prima Squadra.



Comunicato ufficiale: https://t.co/mCf3offuPY pic.twitter.com/FAF8x94cVI — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 5, 2026

Chi sarà il nuovo tecnico della Fiorentina?

Salutato ufficialmente, la squadra diè alla ricerca di un sostituto valido. Tutto lascia presagire che, stando alle ultime notizie della stampa, il nuovo allenatore dei gigliati sarà Fabio Grosso . L'ormai exè reduce da una grande stagione in Emilia-Romagna, condita da un undicesimo posto a 49 punti con una squadra neopromossa. Il gioco fluido, il pressing alto e la valorizzazione di diversi giovani,su tutti, hanno convinto laa fare All-In sull'eroe di Berlino 2006.

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