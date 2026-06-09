Un sogno svanito, almeno per ora. Julian Alvarez era entrato nell'orbita del Real Madrid che ha offerto 150 mln ai cugini Rojiblancos, incassando un secco no.

Francesco Lovino
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Atletico Madrid, una rosa a centrocampo per una tifosa scomparsa: il gesto di Julian Alvarez

Julian Alvarez e il Real Madrid, un matrimonio che non s'ha da fare. L'attaccante argentino si è rivelato essere l'oggetto del desiderio del presidente Florentino Perez, rieletto da poco.

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Julian Alvarez al Real Madrid? L'Atletico respinge la maxiofferta

150 mln. A tanto ammonta la proposta concreta e formale avanzata dal Real Madrid all'Atletico. Le due squadre, rivali territorialmente, mantengono rapporti positivi a livello diplomatico e si rispettano molto. Pensare tuttavia a una trattativa in essere tra le due formazioni è quanto mai difficile, soprattutto se di mezzo c'è uno degli attaccanti più forti del momento: Julian Alvarez. L'argentino è entrato nei desideri di Florentino Perez che aveva promesso ai tifosi un super colpo multimilionario. Ebbene, adesso le carte sono state scoperte.

Florentino Pérez elezioni
MADRID, SPAGNA - 14 MAGGIO: Florentino Perez, Presidente del Real Madrid, presente alla partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Real Oviedo allo stadio Santiago Bernabeu il 14 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

Il Galactico, che avrebbe dovuto raggiungere Jose Mourinho, neoallenatore del Real Madrid, è Julian Alvarez. Il fuoriclasse ex Manchester City è stato svelato direttamente dal comunicato apparso sul proprio sito dai Blancos: "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito della riunione del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data odierna, ha presentato un'offerta di 150 milioni di euro all'Atletico Madrid per i diritti federativi del giocatore Julian Alvarez".

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Detto dell'avvio delle negoziazioni portate alla luce del sole, è altrettanto nota e secca la risposta dell'Atletico Madrid: "Dopo averla analizzata e valutata, l'Atletico Madrid ha ringraziato per l’offerta ricevuta, presentata nel contesto dei buoni rapporti tra le due società, ma l’ha rifiutata facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore". In effetti nel contratto di Alvarez ci sarebbe una clausola da 500 mln, inarrivabile per chiunque. Inoltre, l'attaccante vanta un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2030, che concede tutta la forza negoziale al club detentore del suo cartellino. Infine, nelle ultime settimane, si era anche parlato di un interesse del Barcellona nei suoi confronti.

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