Julian Alvarez non ha dubbi sul suo futuro: vuole solo il Barcellona. L'attaccante dell'Atletico Madrid, al momento impegnato con l'Argentina per il Mondiale, spinge sempre più forte per lasciare i Colchoneros e trasferirsi alla corte di Hansi Flick, nonostante le offerte di PSG e Arsenal. Ma al momento la trattativa è tutta in salita a causa dell'indifferenza della dirigenza del club madrileno, motivo per cui il numero 19 appare sempre più deluso.

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Atletico Madrid, Julian Alvarez vuole andare via: per l'argentino c'è solo il Barcellona

ha un solo obiettivo in mente: lasciare

l'Atletico Madrid

per

il Barcellona

.

PSG

e

Arsenal si sono già mosse per prelevare l'attaccante argentino

, ma il

"Ragno"

sta prendendo in considerazione solo la possibilità di vestire la maglia blaugrana la prossima estate. Tuttavia, il comportamento della dirigenza dei Colchoneros non è passata inosservata agli occhi dell'attaccante argentino.

#SelecciónMayor Otro día de entrenamiento en Kansas proyectando el primer amistoso del viernes ante Honduras.



¡Vamos, Argentina! 🇦🇷💪🏼 pic.twitter.com/lQjeamCyLC — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 5, 2026

Come riporta Mundo Deportivo, negli ultimi giorni il club di Joao Laporta aveva avanzato un'offerta di 100 milioni di euro ma dall'Atletico Madrid non è arrivata alcuna risposta, motivo per cui il malcontento del classe 2000 verso la società biancorossa si fa sempre più accesso. Julian Alvarez, inoltre, non comprende l'atteggiamento della dirigenza soprattutto dopo aver rischiato un infortunio sottoponendosi ad un'iniezione per poter giocare contro l'Arsenal nella gara di ritorno delle semifinali di Champions League.

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid cerca di controllare il pallone sotto la pressione di Gabriel dell'Arsenal durante la semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Infatti l'argentino, attualmente negli Stati Uniti con l'Albiceleste per la preparazione ai Mondiali, è ancora in cura per la caviglia e non ha avuto modo di scendere in campo. Il classe 2000 avrebbe voluto che il suo futuro fosse definito prima dell'inizio dei Mondiali, ma visto l'atteggiamento mostrato dalla dirigenza dell'Atletico Madrid, ora capisce che ciò non sarà possibile. L'Argentina, come ricordiamo, esordirà martedì 16 contro l'Algeria all'Arrowhead Stadium di Kansas City, e "La Araña" spera di essere disponibile per quella partita.

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