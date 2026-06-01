Continua a tenere banco la questione Julian Alvarez. Un'enigma che probabilmente verrà portato avanti per tutta l'estate e chissà, forse anche per le prossime annate. È andata virale la reazione social dei colchoneros alla soffiata di Fabrizio Romano su una possibile ed imminente offerta dei blaugrana per un valore di 100 milioni di euro. Il SMM dell'Atletico Madrid ha così colto la palla al balzo per postare contenuti nello stile del giornalista italiano, con offerte immaginarie e provocatorie per i top player del Barcellona. Inoltre, già prima della notizia dei 100 milioni, il club aveva riferito la sua insoddisfazione e la sua insofferenza per la situazione, insinuando una campagna mediatica creata ad hoc da giornalisti e agenti. Tuttavia, il discorso per il 26enne sembra non essere ancora alle battute finali, nonostante il presidente dei biancorossi si sia speso in prima persone per spegnere definitivamente le voci.

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Cerezo non ha dubbi su Julian Alvarez

LONDRA, INGHILTERRA - 5 MAGGIO: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid si riscalda prima della semifinale di ritorno della UEFA Champions League 2025/26 tra Arsenal FC e Atletico Madrid all'Arsenal Stadium il 5 maggio 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Enrique Cerezo è il numero 1 dell'Atletico Madrid dal 2003 e la sua presidenza ha portato in dote ben 10 trofei al club di Madrid. Le 3 Europa League, le 3 Supercoppe europee, la Copa del Rey, i 2 campionati spagnoli e la Supercoppa di Spagna, hanno permesso al ricco uomo spagnolo di guadagnarsi parecchio credito col tifo rojiblanco. Cerezo ha dunque parlato del caso Julian Alvarez in occasione di un workshop per l'ICAD di Madrid dal titolo: "Lo sport nel contesto globale".

🚨 Atlético Madrid president Cerezo: “Julián Álvarez is an Atlético de Madrid player and not just for this season but for many others”.



“We work continuously to bring the best players to our team. There’s still a lot of time to search, see, and bring them in”. pic.twitter.com/fNirC3Eqgk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Il presidente dei colchoneros si è così espresso sull'argentino e sulla rosa del club: "Julian Alvarez è un nostro calciatore. Lo è stato nella scorsa annata, lo sarà nella prossima e non solo. Vogliamo tenerlo per molte stagioni. Lavoriamo ogni giorno per avere i migliori calciatori tra le nostra fila, abbiamo tutto il tempo per riflettere sul calciomercato. Se ci saranno nuovi innesti, lo diremo ufficialmente, ma partiamo già da una buona base vedendo come abbiamo operato nell'annata appena conclusa".

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