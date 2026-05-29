Negli ultimi giorni in Spagna si parla insistentemente di un interessamento da parte del Barcellona per Julian Alvarez. L'attaccante argentino, arrivato all'Atletico Madrid dal Manchester City, è uno degli attaccanti più forti dell'attuale panorama calcistico. I blaugrana avrebbero individuato nel giocatore dell'albiceleste la giusta pedina per tornare a dominare anche in Europa. Ma, le continue indiscrezioni sul caso, avrebbero fatto infuriare il Club di Madrid.

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I post ironici dei Colchoneros contro il Barcellona

L'ha deciso di reagire in maniera davvero singolare. Ihanno scelto i loro social per lanciare messaggi molto duri e ironici contro gli acerrimi rivali. A lanciare la notizia di una prima offerta ufficiale è stato in giornata Fabrizio Romano, ed è proprio riprendendo le grafiche e lo stile comunicativo del giornalista italiano che sono arrivate le pungenti risposte dei rojiblancos.

MADRID, SPAGNA - APRILe 29: Julian Alvarez dell' Atletico de Madrid celebra la prima rete della sua squadra dopo aver segnato su rigore durante la semifinale di UEFA Champions League 2025/26 nel match tra Atletico de Madrid e Arsenal FC al Metropolitano Stadium il 29 Aprile, 2026 in Madrid, Spagna. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

Il primo messaggio pubblicato dall'Atletico ha subito fatto il giro del web. Il club madrileno ha ironizzato sulle presunte offerte da parte del Barcellona, scrivendo di aver inviato un fax ai blaugrana con una proposta assurda per Lamine Yamal: "4 biglietti per il concerto di Bad Bunny di domani, un abbonamento annuale ad ABC e una busta di semi di girasole. Attendiamo con ansia la risposta per preparare l'annuncio".

HERE WE GO! Hemos enviado un fax al @FCBarcelona_es con nuestra oferta de traspaso: 4 entradas para el concierto de Bad Bunny de mañana, una suscripción anual al ABC y una bolsa de pipas. Esperamos ansiosos la respuesta para preparar el ‘announce’. pic.twitter.com/e0J7mPljHa — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Non contento, l'Atletico ha continuato con altri post sempre più provocatori, questa volta mettendo Pedri nel mirino: "Per questa seconda offerta abbiamo avuto un problema: sono finiti i biglietti per domani. Miglioriamo la nostra offerta con 6 biglietti per il concerto di Domenica".

HERE WE GO! Para esta segunda oferta hemos tenido un problema, se nos han terminado las entradas para el concierto de mañana, así que mejoramos la propuesta anterior con 6 para el del domingo. pic.twitter.com/YlAMkP26XG — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

L'attacco diretto al Barcellona

No, el Atlético de Madrid nunca haría algo así. Sin embargo, en los últimos meses venimos sufriendo una campaña de acoso y derribo sobre uno de nuestros jugadores. Filtraciones interesadas, 'fake news', faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando… — Atlético de Madrid (@Atleti) May 29, 2026

Dietro l'ironia di questi post, si nasconde un messaggio molto indicativo:e considera le continue voci di un suo possibile trasferimento una mancanza di rispetto. Nei messaggi provocatori, compaiono anche alcuni riferimenti molto duri legati allee ai

Il messaggio finale con le parole "Rispetto e Valori" ha ulteriormente acceso il dibattito tra tifosi e media spagnoli. In pochissimo tempo, i post dell'Atletico Madrid sono diventati virali, dividendo il pubblico tra chi ha apprezzato la risposta del Club e chi ha giudicato abbastanza eccessivi i toni usati. Al momento Julian Alvarez resta alla corte di Simeone e la società sembrerebbe intenzionata a blindarlo. Ma questa discussione rappresenta, ancora una volta, quanto sia accesa la rivalità tra i due club, non soltanto nel rettangolo verde ma anche fuori.

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