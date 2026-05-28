Le parole del campione blancos per la stella blaugrana
Spagna, Yamal filma la gioia di Gavi per la convocazione in Nazionale
Parole di grande stima da parte di Vinicius Junior nei confronti di Lamine Yamal. L'attaccante del Real Madrid, intervenuto ai microfoni della stampa spagnola, ha elogiato il talento del giovane fuoriclasse del Barcellona, evidenziando il già altissimo livello di Yamal nonostante la tenera età.
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"Può vincere un Mondiale da solo"Nel corso delle sue dichiarazioni a Caze TV, Vinicius Jr non ha nascosto l'ammirazione per il "rivale blaugrana" Lamine Yamal, definendolo un talento in grado di incidere, con la sua sola presenza in campo, le sorti di un Mondiale. A tal proposito ha dichiarato: "La Spagna ha Lamine Yamal, che è uno dei migliori giocatori al mondo. Fa cose incredibili in campo. È un giocatore che può vincere la Coppa del Mondo da solo. È uno di quei giocatori per cui pagheresti per vederlo giocare".
Un riconoscimento molto importante per il giovane e talentuoso Lamine Yamal, arrivato da uno dei principali protagonisti del calcio mondiale e da un calciatore che, con addosso la maglia del Real Madrid, vive in prima persona la rivalità diretta tra blancos e blaugrana.
⚽️ Vinicius se rinde a Lamine Yamal, en una entrevista para 'Caze TV':— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026
🗣️ "Puede ganar el Mundial solo. Pagas por verle jugar" pic.twitter.com/cXlZ6vFeDb
Le parole di Vinicius sul Real MadridVoltando pagina, nel corso dell'intervista, Vinicius ha poi parlato del suo percorso in maglia Real Madrid rispondendo alle iniziali critiche riguardo il suo acquisto nell'ormai lontano 2017: “Quando sono arrivato a Madrid, tutti dicevano che non avrei giocato. Poi dicevano che non avrei segnato, poi che non avrei vinto niente, e alla fine ho superato ogni critica. Dicevano che ero costoso perché il club ha pagato 45 milioni per me, ma alla fine si è rivelato un affare per tutto quello che ho ottenuto. Il presidente e i tifosi mi adorano”.
Infine, l'ala ex Flamengo ha chiuso il suo intervento commentando il crollo delle ultime stagioni dei blancos: “Ci siamo ritrovati senza Nacho, Kroos e Modric. Dopo si è infortunato anche Carvajal. Loro davano molta esperienza alla squadra. Adesso ci siamo io e Valverde, i quali abbiamo molta esperienza in campo ma non nello spogliatoio. Non abbiamo ancora abbastanza esperienza per portare tutto quel peso addosso e dobbiamo ancora imparare. Da questa annata abbiamo imparato tanto e la prossima stagione saremo uno spogliatoio migliore, più compatto e unito come squadra".
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