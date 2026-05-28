Parole di grande stima da parte di Vinicius Junior nei confronti di Lamine Yamal. L'attaccante del Real Madrid, intervenuto ai microfoni della stampa spagnola, ha elogiato il talento del giovane fuoriclasse del Barcellona, evidenziando il già altissimo livello di Yamal nonostante la tenera età.

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"Può vincere un Mondiale da solo"

Nel corso delle sue dichiarazioni a Caze TV,non ha nascosto l'ammirazione per il "rivale blaugrana", definendolo un talento in grado di incidere, con la sua sola presenza in campo, le sorti di un Mondiale . A tal proposito ha dichiarato: "La Spagna ha, che è uno dei migliori giocatori al mondo. Fa cose incredibili in campo. È un giocatore che può vincere la Coppa del Mondo da solo. È uno di quei giocatori per cui pagheresti per vederlo giocare".

MADRID, SPAGNA - 26 OTTOBRE: Lamine Yamal del FC Barcelona lotta per il possesso palla con Vinicius Junior del Real Madrid durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e FC Barcelona allo stadio Santiago Bernabeu il 26 ottobre 2025 a Madrid, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Un riconoscimento molto importante per il giovane e talentuoso Lamine Yamal, arrivato da uno dei principali protagonisti del calcio mondiale e da un calciatore che, con addosso la maglia del Real Madrid, vive in prima persona la rivalità diretta tra blancos e blaugrana.

⚽️ Vinicius se rinde a Lamine Yamal, en una entrevista para 'Caze TV':



🗣️ "Puede ganar el Mundial solo. Pagas por verle jugar" pic.twitter.com/cXlZ6vFeDb — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 27, 2026

Le parole di Vinicius sul Real Madrid

Voltando pagina, nel corso dell'intervista,ha poi parlato del suo percorso in magliarispondendo alle iniziali critiche riguardo il suo acquisto nell'ormai lontano 2017: “Quando sono arrivato a, tutti dicevano che non avrei giocato. Poi dicevano che non avrei segnato, poi che non avrei vinto niente, e alla fine ho superato ogni critica. Dicevano che ero costoso perché il club ha pagatoper me, ma alla fine si è rivelato un affare per tutto quello che ho ottenuto. Il presidente e i tifosi mi adorano”.

Infine, l'ala ex Flamengo ha chiuso il suo intervento commentando il crollo delle ultime stagioni dei blancos: “Ci siamo ritrovati senza Nacho, Kroos e Modric. Dopo si è infortunato anche Carvajal. Loro davano molta esperienza alla squadra. Adesso ci siamo io e Valverde, i quali abbiamo molta esperienza in campo ma non nello spogliatoio. Non abbiamo ancora abbastanza esperienza per portare tutto quel peso addosso e dobbiamo ancora imparare. Da questa annata abbiamo imparato tanto e la prossima stagione saremo uno spogliatoio migliore, più compatto e unito come squadra".