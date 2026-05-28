L'ente benefico aveva messo come premio i biglietti per una partita del Mondiale 2026, ma sono stati fermati dalla FIFA per via del rigido regolamento.

Luigi Mereu
Neymar mondiali

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La FIFA ha inviato una diffida formale alla Spinal Cord Injury BC, un'organizzazione no-profit canadese che supporta le persone con lesioni al midollo spinale. Come riportato da "The Athletic", l'azione legale è scattata dopo che l'associazione benefica aveva organizzato una lotteria mettendo in palio due biglietti per i Mondiali del 2026. I tagliandi erano validi per la sfida del secondo turno del Gruppo G tra Nuova Zelanda ed Egitto, in programma il prossimo 21 giugno.

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace

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Lotteria biglietti Mondiali: i dettagli sull'accaduto

I biglietti messi in palio erano di Categoria 2, situati nella tribuna inferiore dello stadio BC Place di Vancouver. Un membro dell'associazione li aveva regolarmente acquistati a proprio nome, pagandoli 326 euro ciascuno. Il blocco è scattato perché le norme della federazione vietano l'uso dei biglietti delle partite per lotterie, concorsi o attività promozionali, a meno che non ci sia un'autorizzazione scritta dello stesso organo di governo.

President Lula Da Silva Receives FIFA Trophy Tour at Planalto Palace
BRASILIA, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Vista del trofeo della Coppa del Mondo, come parte del FIFA Trophy Tour al Palazzo Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo essersi fermato a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo Planalto, dove verrà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

I biglietti per i Mondiali infatti non sono considerati beni di proprietà di chi li acquista, ma licenze personali e revocabili. Chiunque compri un biglietto accetta i termini e le condizioni d'uso, che ne vietano esplicitamente la cessione a terzi tramite concorsi o lotterie. La FIFA monitora costantemente il web e le piattaforme social per individuare queste iniziative e annullare direttamente i codici a barre dei biglietti coinvolti.

Un portavoce della FIFA ha chiarito la posizione ufficiale: "Pur riconoscendo e sostenendo pienamente l'importante lavoro svolto dalle organizzazioni benefiche in tutto il mondo, l'utilizzo di tali biglietti non è consentito dal regolamento FIFA in materia di biglietteria. Queste disposizioni sono concepite per tutelare l'integrità e l'equa distribuzione dei biglietti, garantire che l'accesso avvenga tramite canali controllati e sicuri e salvaguardare i diritti commerciali che sono alla base dell'organizzazione e dello svolgimento della Coppa del Mondo".

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I partecipanti alla lotteria hanno potuto ottenere un rimborso, ad eccezione di coloro che hanno scelto di trasformare la quota in una donazione diretta all'ente benefico. Le persone avevano la possibilità di donare fino a 100 dollari per ottenere ben 7 possibilità di vincere un biglietto.

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