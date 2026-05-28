La FIFA ha inviato una diffida formale alla Spinal Cord Injury BC, un'organizzazione no-profit canadese che supporta le persone con lesioni al midollo spinale. Come riportato da "The Athletic", l'azione legale è scattata dopo che l'associazione benefica aveva organizzato una lotteria mettendo in palio due biglietti per i Mondiali del 2026. I tagliandi erano validi per la sfida del secondo turno del Gruppo G tra Nuova Zelanda ed Egitto, in programma il prossimo 21 giugno.

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Lotteria biglietti Mondiali: i dettagli sull'accaduto

I biglietti messi in palio erano di, situati nella tribuna inferiore dello stadio. Un membro dell'associazione li aveva regolarmente acquistati a proprio nome, pagandoliciascuno. Il blocco è scattato perché le norme della federazione vietano l'uso dei biglietti delle partite per lotterie, concorsi o attività promozionali, a meno che non ci sia un'autorizzazione scritta dello stesso organo di governo.

BRASILIA, BRASILE - 26 FEBBRAIO: Vista del trofeo della Coppa del Mondo, come parte del FIFA Trophy Tour al Palazzo Planalto il 26 febbraio 2026 a Brasilia, Brasile. Il tour prevede 75 tappe in oltre 150 giorni e, dopo essersi fermato a San Paolo e Rio de Janeiro, è arrivato al Palazzo Planalto, dove verrà presentato anche il trofeo della Coppa del Mondo femminile 2027. La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà in Canada, Messico e Stati Uniti. (Foto di Ton Molina/Getty Images)

I biglietti per i Mondiali infatti non sono considerati beni di proprietà di chi li acquista, ma licenze personali e revocabili. Chiunque compri un biglietto accetta i termini e le condizioni d'uso, che ne vietano esplicitamente la cessione a terzi tramite concorsi o lotterie. La FIFA monitora costantemente il web e le piattaforme social per individuare queste iniziative e annullare direttamente i codici a barre dei biglietti coinvolti.

Un portavoce della FIFA ha chiarito la posizione ufficiale: "Pur riconoscendo e sostenendo pienamente l'importante lavoro svolto dalle organizzazioni benefiche in tutto il mondo, l'utilizzo di tali biglietti non è consentito dal regolamento FIFA in materia di biglietteria. Queste disposizioni sono concepite per tutelare l'integrità e l'equa distribuzione dei biglietti, garantire che l'accesso avvenga tramite canali controllati e sicuri e salvaguardare i diritti commerciali che sono alla base dell'organizzazione e dello svolgimento della Coppa del Mondo".

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I partecipanti alla lotteria hanno potuto ottenere un rimborso,. Le persone avevano la possibilità di donare fino aper ottenere ben 7 possibilità di vincere un biglietto.

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