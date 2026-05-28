Arriva il primo colpo dell'estate. Il Barcellona, così all'improvviso, ha preso Anthony Gordon dal Newcastle: un affare da ben 70 milioni più 10 di bonus. I blaugrana hanno battuto la concorrenza di squadre come Liverpool o Bayern Monaco. Il giocatore arriverà in Spagna giovedì. Dove sarà atteso per le visite mediche di rito e l'eventuale firma sul contratto. Poi, l'ufficialità: per diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatori del Barcellona. Flick è pronto a plasmarlo al suo gioco. E Gordon, dopo tanti in Inghilterra, vuole dimostrare - all'età di 25 anni - di essere un giocatore da Barcellona. Però, prima, ci sono i Mondiali.

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Gordon al Barcellona per 70 milioni: ecco come giocherà

Il primo super colpo è del Barcellona: 80 milioni al Newcastle per Anthony Gordonhttps://t.co/PuzOab21pv — calciomercato.com (@cmdotcom) May 27, 2026

: l'attacco del Barcellona per il prossimo anno preannuncia spettacolo. L'inglese è più un esterno, ma ci sono 70 milioni di motivi che spingono il giocatore ad essere un titolare fisso della squadra. Quando era più giovane, con l'Everton, giocava prevalentemente a sinistra. Anche al Newcastle ha giocato in quella posizione.

Poi, la svolta: Howe lo sposta centravanti. E li diventa un altro giocatore: più efficace, più goleador. Quest'anno è entrato a far parte anche di un club molto ristretto: quello di chi fa 5 gol in una singola partita di Champions. Lui li ha fatti contro il Qarabag.

BAKU, AZERBAIJAN - 18 FEBBRAIO: Anthony Gordon del Newcastle United festeggia con i compagni il quarto gol della sua squadra durante la partita di andata dei play-off a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Qarabag FK e Newcastle United FC allo stadio Tofiq Bahramov il 18 febbraio 2026 a Baku, Azerbaijan. (Foto di Aziz Karimov/Getty Images)

Un bigliettino da visita niente male. Come non è stata negativa la prova offerta proprio contro il Barcellona, a ottobre. Già in quella sfida, Flick ha avuto modo di studiarlo, di vedere come gioca. E ora è pronto a usarlo per cullare quel sogno Champions che manca ormai da troppi anni per una squadra come il Barca. Comunque, il tecnico tedesco non ci potrà mettere mano prima di luglio: ci sono i Mondiali ora. Lui arriverà giovedi: svolgerà visite e poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Poi volerà per gli Usa. Ma, ormai, sembra tutto pronto per vedere il trio formato da: Gordon, Yamal e Raphinha. I tifosi già sognano.

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