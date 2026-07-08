Saranno gli elvetici, guidati da Yakin, a sfidare i campioni in carica dell'Argentina di Leo Messi e Scaloni.
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La Colombia ha perso la sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro la Svizzera ma non ha mai perso il sostegno di una delle sue più grandi e famose celebrità: Shakira. Che ha seguito la sua nazionale e dopo la sconfitta ha si è detta orgogliosa della squadra con un messaggio sui social.
💔🇨🇴 ¡NI DIOS SE METE EN EL FUTBOL!— Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 8, 2026
Shakira lo dijo con el corazón roto tras la eliminación de Colombia: "Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el futbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos." 😭⚽ pic.twitter.com/BAiJzyYKcs
Shakira e l'orgoglio per la sua Colombia: "Abbiamo dato tutto"Brucia la sconfitta della Colombia. Anche perché arrivata ai rigori dopo una gara tesa e sempre in parità contro una avversaria dura e ostica come la Svizzera. I Cafeteros hanno giocato meglio ma due errori nei rigori li condannano all'eliminazione. Sarà la formazione di Yakin ad andare ai quarti di finale dove incontrerà l'Argentina di Leo Messi che ha faticosamente superato l'Egitto.
A mantenere alto il morale e a rendere onore alla Colombia ci ha pensato una tifosa d'eccezione: Shakira, che ha anche seguito alcune partite del torneo americano. La nota cantante, colombiana con cittadinanza USA, ha anche composto la canzone del Mondiale, ed è una nota tifosa dei Cafeteros. Dopo la partita, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio in cui commenta l'eliminazione della squadra: "La mia nazionale ha giocato questo Mondiale con una dedizione che ci rende tutti orgogliosi. Abbiamo dato tutto ed è chiaro che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti saremmo passati ai quarti".
Parole speciali le ha spese anche per Luis Diaz. Il giocatore del Bayern Monaco, infatti, è crollato a fine gara ed è stato visto piangere per la sconfitta: "Quelle lacrime del nostro Lucho Díaz sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. E anche se questo risultato non è all'altezza dei nostri sogni, voglio ringraziare con tutto il cuore questa squadra di combattenti che ci ha rappresentato così bene e ci ha fatto sentire così orgogliosi".
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