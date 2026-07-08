La Colombia ha perso la sfida degli ottavi di finale del Mondiale contro la Svizzera ma non ha mai perso il sostegno di una delle sue più grandi e famose celebrità: Shakira. Che ha seguito la sua nazionale e dopo la sconfitta ha si è detta orgogliosa della squadra con un messaggio sui social.

💔🇨🇴 ¡NI DIOS SE METE EN EL FUTBOL!



Shakira lo dijo con el corazón roto tras la eliminación de Colombia: "Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el futbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos." 😭⚽ pic.twitter.com/BAiJzyYKcs — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 8, 2026

Shakira e l'orgoglio per la sua Colombia: "Abbiamo dato tutto"

Brucia la sconfitta della Colombia . Anche perché arrivata ai rigori dopo una gara tesa e sempre in parità contro una avversaria dura e ostica come la. I Cafeteros hanno giocato meglio ma due errori nei rigori li condannano all'eliminazione. Sarà la formazione di Yakin ad andare ai quarti di finale dove incontrerà

A mantenere alto il morale e a rendere onore alla Colombia ci ha pensato una tifosa d'eccezione: Shakira, che ha anche seguito alcune partite del torneo americano. La nota cantante, colombiana con cittadinanza USA, ha anche composto la canzone del Mondiale, ed è una nota tifosa dei Cafeteros. Dopo la partita, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio in cui commenta l'eliminazione della squadra: "La mia nazionale ha giocato questo Mondiale con una dedizione che ci rende tutti orgogliosi. Abbiamo dato tutto ed è chiaro che Dio non si intromette nel calcio, altrimenti saremmo passati ai quarti".

Parole speciali le ha spese anche per Luis Diaz. Il giocatore del Bayern Monaco, infatti, è crollato a fine gara ed è stato visto piangere per la sconfitta: "Quelle lacrime del nostro Lucho Díaz sono le lacrime di ognuno di noi colombiani, che urliamo, ci emozioniamo, cantiamo e festeggiamo ogni passo della nostra nazionale. E anche se questo risultato non è all'altezza dei nostri sogni, voglio ringraziare con tutto il cuore questa squadra di combattenti che ci ha rappresentato così bene e ci ha fatto sentire così orgogliosi".